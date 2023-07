I Depeche Mode sono un gruppo musicale della Gran Bretagna che si è formato negli anni ’80 e che oggi è formato da Dave Gahan e da Martin Gore, mentre nella formazione originaria trovavamo anche Vince Clarke e Fletch (ovvero Andy Fletcher).

Hanno fatto la storia della musica internazionale ed ancora oggi, nonostante siano passati anni, restano tra i numeri uno a livello mondiale. Voci di brani come Never Let Me Down Again, Ghosts Again, Enjoy the Silence, Strangelove, Personal Jesus fino a Just Can’t Get Enough ed Everything Counts per citarne alcuni. E proprio questa settimana li vedrà protagonisti di tre date live nel nostro paese. I Depeche Mode, infatti, sono in giro per il mondo con il loro tour che ora è arrivato in Europa ed, appunto, in Italia. Appuntamento mercoledì 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 14 luglio sarà la volta dello stadio San Siro a Milano, mentre domenica 16 luglio arriveranno allo stadio Dall’Ara di Bologna. Tre date che saranno un grande successo e che sono attese con ansia dai fan italiani. Ma oggi arriva un’ulteriore bella notizia che li rende felici.

I Depeche Mode in concerto a New York

A pochi giorni dal debutto del loro tour in Italia, infatti, i Depeche Mode hanno annunciato che il prossimo anno il loro Memento Mori Tour tornerà nel bel paese per la sessione invernale che farà il suo debutto alla 02 Arena di Londra nel prossimo gennaio. Questa volta, però, resta in lista solo la città di Milano con un cambio di location e la scelta del Mediolanum Forum di Assago il 28 ed il 30 marzo, mentre il 23 marzo aprirà le danze la città di Torino con il Pala Alpitour. D’altronde non poteva essere altrimenti: il loro Memento Mori Tour ha ottenuto numerosi sold out sia in Europa che in Nord America e da qui la decisione di prolungarlo anche per l’inverno. I biglietti saranno disponibili in preventiva a partire da questo giovedì 13 luglio alle ore 10.00 per gli utentit iscritti a My Live Nation, mentre la vendita generale inizierà alle ore 11.00 di venerdì 14 luglio sugli appositi circuiti. Per il momento il Memento Mori Tour ha ottenuto solo recensioni positive regalando brividi, emozioni e canzoni a tutto volume a chi ne ha preso parte, per questo motivo la decisione di aggiungere altre 29 nuove date europee pronte a portare il tour in giro per il continente anche nel nuovo anno. Inutile dirlo, i fan dei Depeche Mode sono felicissimi, soprattutto quelli che non erano riusciti ad aggiudicarsi i biglietti per le date di questa settimana.

