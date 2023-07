Di Nuovo 15 anni è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno e che ha all’attivo, per il momento, due stagioni per un totale di 12 episodi.

Ci racconta la storia di Anita, una ragazza di 30 anni che, scontenta della sua vita, in modo del tutto casuale scopre un modo per tornare indietro nel tempo, esattamente a quando aveva quindici anni e decide di dare una svolta alla sua vita e di riscrivere la storia. Una trama che incuriosisce, ma che soprattutto ci regala molte risate e momenti di spensieratezza, ma al tempo stesso ci fa riflettere su determinati aspetti che tendiamo a mettere in secondo piano. Episodi dalla durata di circa 40 minuti ciascuno, la scelta migliore per renderli fruibili al pubblico che ha davvero apprezzato questa serie tv. Ed ora che sono usciti da poco gli ultimi sei episodi, la domanda che sorge spontanea è quella di chiedersi se Di Nuovo 15 anni avrà o meno una terza stagione o se gli episodi che abbiamo appena visto coincideranno con il capitolo finale?

I protagonisti di Di nuovo 15 anni

Per il momento Netflix non ha ancora rinnovato Di Nuovo 15 anni per un terzo capitolo, ma non ha neanche cancellato la serie tv quindi questo fa ben sperare. Il colosso di streaming è alla costante ricerca di titoli che possano far svagare il suo pubblico in un periodo già pieno di difficoltà e tensioni. E quale serie tv migliore di Di Nuovo 15 anni per fare questo? Probabilmente Netflix sta aspettando qualche giorno per avere la conferma dei risultati ottenuti dal titolo, ma la serie tv è già fissa nella top 10 della piattaforma di streaming, quindi pare che non ci siano dubbi e che Di Nuovo 15 anni 3 si farà. Ovviamente sarà necessario un po’ di tempo perché bisogna scrivere la sceneggiatura, iniziare con le riprese e poi dedicarsi alla post produzione, quindi se tutto andrà per il meglio vedremo la nuova stagione sul piccolo schermo entro il prossimo anno, in modo tale da non far passare troppo tempo tra un capitolo ed un altro. Viene spontaneo pensare che anche la nuova stagione sarà composta da sei episodi e che, ovviamente, ritroveremo Maisa Silva e Camila Queiroz nei panni di Anita, rispettivamente, da giovane e da adulta. Non ci resta altro che aspettare l’ufficialità di Netflix ed attendere i nuovi episodi.

E tu hai già visto la nuova stagione di Di Nuovo 15 anni? Ti piacerebbe se ci fosse un nuovo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!