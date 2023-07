Le produzioni animate stanno ormai spopolando, tanto che i principali siti di streaming sono sempre più affollati di serie e film di questo tipo, per tutti i gusti e per tutte le età (lo ripeto sempre lo so, ma sfatiamo questa idea che gli anime siano indirizzati unicamente ai bambini, perché così non è proprio).

Dopo aver parlato in qualche articolo fa di 4 anime da vedere su Netflix, quest’oggi trattiamo un argomento simile, ma in riferimento ad un’altra piattaforma: ecco dunque qui di seguito due anime da vedere assolutamente su Disney+.

Tengoku -Daimakyo

Noto anche con il nome di “Heavenly delusion“, con cui è commercializzato in Italia il manga da cui l’anime è tratto, “Tengoku-Daimakyo” è attualmente presente su Disney+ con la prima stagione formata da un totale di 13 episodi in lingua originale e sottotitoli in italiano.

La trama di quest’opera si incentra su un gruppo di ragazzini che passa le proprie giornate all’interno di una struttura dotata di un’area verde. Uno di loro, un giorno, riceve un misterioso biglietto non firmato che gli mette in testa l’idea che forse, al di fuori di quella comunità che da sempre lui e i suoi compagni considerano tutto il loro mondo, ci sia ben altro.

Intanto, altri due giovani, di nome Maru e Kiruko, vivono alla giornata in quello che è un Giappone post apocalittico, cercando di salvarsi dagli attacchi di mostri definiti “mangiauomini” e di trovare un misterioso luogo noto come “paradiso“.

“Tengoku-Daimakyo” è una serie anime in grado di destreggiarsi abilmente tra generi differenti, dal mistero all’avventura all’horror, risultando dunque estremamente avvincente per lo spettatore, che non sa mai cosa aspettarsi.

La produzione animata è inoltre molto fedele alla sua versione cartacea, ed è impreziosita dalle musiche del compositore giapponese Kensuke Ushio.

Summer time rendering

Ci troviamo in questo caso di fronte ad una produzione che vede il suo inizio e la sua fine nella singola stagione da 25 episodi di cui è composta, doppiata in lingua italiana.

Tratta dall’omonimo manga di Yasuki Tanaka, la trama di “Summer time rendering” ruota attorno alla figura del diciassettenne Shinpei Ajiro, che torna dopo due anni di assenza sulla sua isola natale per assistere al funerale dell’amica d’infanzia Ushio.

Quello che però è stato inizialmente dichiarato un decesso accidentale, viene considerato da Shinpei qualcosa di più misterioso, che lo porta a credere che dietro la morte di Ushio in realtà ci sia un colpevole in carne ed ossa; deciso più che mai a scoprire la verità, inizia ad indagare in merito insieme alla sorella minore di lei, Mito, ma tutto si complica quando i due si imbattono in una misteriosa figura, tale e quale nell’estetica a Mio, che li uccide entrambi.

Non si tratta però di una fine: Shinpei infatti si risveglia sano e salvo, ma è come se fosse tornato indietro nel tempo, rivivendo dunque il medesimo giorno del funerale di Ushio. Cosa si cela dietro questo strano fenomeno? E chi era quella copia di Mito che li ha assassinati con freddezza?

“Summer time rendering” è un titolo perfetto per l’estate, come del resto si può intendere dal titolo: misterioso e intrigante, con tanti colpi di scena e personaggi ben caratterizzati, è in grado di tenere alta l’attenzione senza mai annoiare.

–

Voi che ci dite di questi due anime da vedere su Disney+? Vi interessano? O in caso già li aveste guardati, vi sono piaciuti? Vi aspettiamo nei commenti!