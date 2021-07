Finalmente il trailer in italiano di Dune è fuori!

Dopo diversi slittamenti dovuti all’epidemia da Covid-19, arriva al cinema l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo celebre best seller di Frank Herbert (Il cervello verde, Gli occhi di Heisenberg, Il morbo bianco), attesissimo da tutti i fan della saga letteraria.

Il film, diretto dal candidato al Premio Oscar Denis Villeneuve (La donna che canta, Arrival, Blade Runner 2049) sarà presentato Fuori Concorso venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, e arriverà successivamente al cinema nelle sale italiane dal prossimo 16 settembre.

La trama di Dune

Dune, gli amanti del fantasy già lo sapranno, è un’avventura epica ricca di emozioni. Nel film, molto fedele al romanzo, viene narrata la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione. Il giovane uomo, infatti, si ritroverà a dover viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente.

La storia è ambientata sul pianeta Arrakis, e ci ritroviamo ad esplorare la storia di due famiglie reali galattiche in guerra, la Casata degli Atreides e la Casata degli Harkonnen. Quando il duca Leto Atreides viene assassinato, suo figlio Paul e la moglie Jessica scappano solo per essere salvati dai Fremen, che diventano l’esercito personale di Paul contro gli Harkonnen mentre sviluppano poteri dalla spezia, una sostanza che estende la vita e rende possibile il viaggio interstellare. Una rete aggrovigliata di intrighi reali viene rivelata mentre l’Imperatore e altre potenze cosmiche tentano di cancellare il casato degli Atreides.

Ovviamente le vicissitudini non saranno scevre da complicazioni: mentre il protagonista tenta di compiere al meglio la sua missione, oscure forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – quella stessa materia prima di cui sopra, capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità. Il destino è segnato, e solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il trailer in italiano di Dune

Come già detto, dopo una serie di rinvii, finalmente è stata definita la data di uscita di Dune che, a metà settembre, potrà essere apprezzato anche nelle sale cinematografiche italiane. Il trailer in italiano uscito ieri, 22 luglio, dà solo un piccolo anticipo di ciò che sarà il film, e soprattutto delle splendide ambientazioni, dei panorami incredibile ai quali si potrà assistere guardando l’incredibile storia ambientata sul pianeta Arrakis.

Il trailer, mozzafiato, anticipa dunque in questa spettacolare presentazione in italiano, solo una minima parte dell’ambientazione, dei personaggi e della storia in un lungo montaggio di circa 3 minuti e mezzo. La storia narrata riprende quella originale del libro, già adattato in passato dall’omonimo film del 1984 di David Lynch, un paragone che si presenta alquanto difficile da sostenere per Villeneuve ma che sembra poter affrontare la sfida, almeno per ciò che si può vedere in questo trailer.

Una delle immagini tratte dal film Dune

La produzione e il cast di Dune

Denis Villeneuve dirige Dune da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Jon Spaihts e Eric Roth, basata sull’omonimo romanzo di Frank Herbert. Il regista è anche produttore del film insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo Jr. I produttori esecutivi, invece, sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

Protagonista assoluto di Dune il candidato al Premio Oscar Timothée Chalamet (Chiamami Col Tuo Nome, Piccole Donne, Un giorno di pioggia a New York), nei panni di Paul Atreides, l’attrice Rebecca Ferguson (Stephen King’s Doctor Sleep, Mission: Impossible – Fallout, Frammenti dal passato – Reminiscence), sarà sua madre, ovvero Lady Jessica. L’attore Oscar Isaac (The Bourne Legacy, La vita in un attimo, Star Wars: L’ascesa di Skywalker) è il duca Leto, il candidato al Premio Oscar Josh Brolin (Milk, Wall Street – Il denaro non dorme mai, Avengers: Infinity War) è Gurney Halleck.

E, ancora, il notissimo Stellan Skarsgård (L’insostenibile leggerezza dell’essere, Chernobyl, Avengers: Age of Ultron) sarà uno dei cattivi, ovvero il malvagio Barone Harkonnen, Dave Bautista (The Scorpion King 3: Battle for Redemption, la serie di film di “Guardiani della Galassia”, Avengers: Endgame) nelle vesti del nipote Rabban, Stephen McKinley Henderson (Figli di un dio minore, Barriere, Lady Bird), Zendaya (Spider-Man: Homecoming, America’s Next Top Model, Euphoria) sarà invece Chani, una misteriosa ragazza Fremen che catturerà l’interesse di Paul.

Chen Chang (Mr. Long, La Tigre e Il Dragone, The Assassin), David Dastmalchian (Il cavaliere oscuro, Blade Runner 2049, The Suicide Squad – Missione suicida), Sharon Duncan-Brewster (Hope I Die Before I Get Old, Rogue One: A Star Wars Story, Sex Education), con la candidata al Premio Oscar Charlotte Rampling (45 Years, Treno di notte per Lisbona, Assassin’s Creed), con Jason Momoa (Aquaman, Il Trono di Spade, Sweet Girl) e il candidato al Premio Oscar Javier Bardem (Non è un Paese per Vecchi, Skyfall, The Roads Not Taken), nelle vesti di Stilgar che guida la tribù Fremen.