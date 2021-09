Emily Deschanel è un’attrice di Los Angeles classe 1976 diventata famosa a livello mondiale principalmente per aver vestito i panni della protagonista Temperance “Bones” Brennan nella serie tv Bones per ben dodici stagioni.

Ed ora è proprio lei il nuovo volto su cui Netflix ha deciso di puntare. Come sappiamo, la famosa piattaforma di streaming è alla ricerca di novità in grado di appassionare il pubblico per poter attirare sempre più telespettatori ed, al tempo stesso, vincere la concorrenza dei diretti rivali Amazon Prime Video e Disney + che stanno dando filo da torcere. Emily Deschanel sarà la protagonista, ma anche la regista di Devil in Ohio, nuova serie tv Netflix ispirata ad una storia vera che prende spunto dall’omonimo romanzo di Daria Polatin che sarà la showrunner e membro attivo del team di produzione. Alla regia troviamo John Fawcett, Brad Anderson, Steve Adelson e Leslie Hope.

La serie tv Devil in Ohio sarà composta da una prima stagione con otto episodi, ciascuno dalla durata di 45 minuti. Se il debutto avrà un buon riscontro da parte del pubblico, si è pronti per una seconda stagione. La serie andrà in onda entro la fine del 2021 o, al più tardi, ad inizio 2022 con le riprese che sono già in corso in Canada, precisamente a Vancouver. Al fianco di Emily Deschanel che vestirà i panni della psichiatra Suzanne Mathis troveremo Sam Jaeger nei panni di Peter, Xaria Dotson sarà Jules, Naomi Tan interpreterà Dani e Gerardo Celasco vestirà i panni del Detective Lopez.

La trama di Devil in Ohio

La psichiatra Suzanne Mathis offre rifugio a Mae, una misteriosa giovane fuggita da una setta che, però, con il suo arrivo minaccia di distruggere tutta la sua famiglia. La figlia di Suzanne, Julie Mathis, ha quindici anni e si ritrova a fare i conti con Mae che inizia a rubarle i vestiti, a dormire nella sua stanza, si introduce nella sua vita a scuola e non ha intenzione di andarsene. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunge il fatto che la setta inizia a riprendere il controllo sulla vita di Mae.

E tu seguivi Bones? Seguirai la nuova serie tv Devil in Ohio? Ti aspettiamo nei commenti!