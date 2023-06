Federico Rossi è un cantante di Modena classe 1994. Senza ombra di dubbio, il suo nome sarà stato conosciuto dai più quando era la voce del duo Benji e Fede, rimasti insieme fino al 2020.

Nel 2020 la decisione di separarsi, ma nessun problema tra di loro, anzi Benji e Fede sono sempre stati l’uno per l’altro un punto di riferimento e sono i primi a fare il tifo per il collega quando esce un nuovo singolo. Così hanno iniziato le loro carriere da solisti che, a discapito di quanto si potesse pensare, stanno proseguendo nel migliore dei modi. Voce di brani come Non è mai troppo tardi, Pesce, Sol y Mar e Le Mans per citarne alcuni. Ed oggi Federico Rossi è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Maledetto Mare che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del suo primo singolo del 2023.

Il significato di Maledetto Mare

Maledetto Mare, il nuovo singolo di Federico Rossi, omaggia una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, ovvero Estate di Bruno Martino. Ci racconta la stagione che è appena arrivata, ma non manca un pizzico di riflessione e la speranza di provare ad illuminare anche i momenti più difficili. Spesso ci si perde a chiedersi il perché di una determinata cosa quando, in realtà, la cosa più importante è vivere il presente. A tal proposito, il cantante racconta che:

Il cantante Federico Rossi

“Nella vita i ognuno di noi arriva un momento in cui otteniamo la nostra rivincita, quando il cielo ci riserva un’alba nuova. E’ in quel momento che dobbiamo essere certi di ciò che desideriamo. Maledetto Mare è nata da un’ispirazioe improvvisa sulla base di un’idea musicale del team artistico. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto che mi rende orgoglioso e fiducioso”.

E siamo sicuri che anche Maledetto Mare sarà l’ennesimo successo estivo di Federico Rossi pronto per diventare uno dei tormentoni da cantare e da ballare sulla spiaggia.

