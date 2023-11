Tra le nuove uscite su Netflix spicca sicuramente la Serie TV di Ferry.

Abbiamo scritto la recensione se te la sei persa… la trovi al link sotto:

Recensione di Ferry: La Serie.

Dopo il discreto successo di Ferry-il film, Netflix ha programmato l’uscita della serie TV. Il protagonista Ferry Bouman è interpretato ancora dall’attore dei Paesi Bassi Frank Lammers. Frank, come noto ad alcuni, non è nuovo nelle produzioni Netflix; infatti, egli ha già recitato per altre produzioni del colosso Statunitense e con l’avvio di questo progetto sembra interessato a continuare. Al suo fianco viene ancora riproposto il volto di Elise Schaap. L’attrice di Rotterdam ha lavorato per diversi progetti oltre a Ferry-il film ed ha trovato il sufficiente spazio anche nel thriller vibrante “I nostri segreti”. Anche Yannick van de Velde e Raymond Thiry sono presenti all’interno della storia. Ad oggi Netflix ha pubblicato i primi otto episodi della prima stagione, cercando di raggiungere il successo tanto agognato e rilanciando un prodotto già apprezzato nello schermo dei salotti degli abbonati. I presupposti per una creatura apprezzabile ci sono tutti.

Piccola analisi

La serie vede in regia ancora Nico Moolenaar affiancato da Bas Heijne. La serie si conferma essere il prequel di Undercover, un intricato film di azione incentrato sul mondo della droga. A livello temporale si suppone un’ambientazione primi anni ’80. Il trailer sembra confermare quest’impressione.

Come immaginabile, la storia vede come protagonista il nostro caro Ferry -novizio nel mondo della droga- confrontarsi con i suoi demoni interiori e con altre forze estranee che agiranno per contrastarlo nella sua ascesa al potere criminale.