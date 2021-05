Chi è un assiduo spettatore di Canale 5 già lo saprà poiché da qualche giorno va in onda il promo: Grand Hotel sarà disponibile in prima visione sulla rete Mediaset. Una decisione importante che porterà il pubblico italiano a conoscere una famosa serie tv spagnola uscita nel 2011, ma rimasta inedita nel nostro paese. L’appuntamento settimanale sarà il mercoledì sera.

In Spagna ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. È sufficiente pensare che è stata prodotta da Bambù Producciones, ovvero la stessa casa produttrice che si è dedicata alla serie tv Netflix Le ragazze del Centralino. E proprio nel cast di Grand Hotel troveremo anche un personaggio della serie cioè Donna Carmen, l’attrice Concha Velasco. Ci sono tutti i presupposti per cui la prima stagione, formata da nove episodi dalla durata di circa 80 minuti ciascuno, ottenga un ottimo successo anche in Italia. La serie è ambientata nella Spagna di inizio XX secolo con Julio Olmedo (l’attore Yon Gonzalez) che raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita alla sorella Cristina che lavora al Grand Hotel. Al suo arrivo si rende conto che nessuno ha notizie di sua sorella da più di un mese e decide, così, di farsi assumere come cameriere per indagare sulla misteriosa scomparsa della sorella.

I protagonisti di Grand Hotel

Tuttavia, la vita è imprevedibile e Julio, nel frattempo, conoscerà Alicia (l’attrice Amaia Salamanca) la figlia del proprietario che lo aiuterà nelle sue indagini. Nonostante sia promessa sposa al direttore dell’hotel, i due vivono un amore forte e travolgente, a discapito anche delle differenze sociali. Da qui nasceranno intrighi, misteri e bugie che vedranno protagonisti i residenti al Grand Hotel.

A te piace questo genere di serie tv? Seguirai Grand Hotel? Ti aspettiamo nei commenti!