Ormai non passa un giorno senza un nuovo titolo che va ad aggiungersi alla lista sempre più lunga dei live action. D’altronde si è ormai capito che è un genere che piace perché permette di far tornare in auge classici del passato che ci hanno fatto sognare da piccoli, ma questa volta con i personaggi in carne ed ossa.

Ovviamente la storia viene sempre un po’ modificata rispetto l’originale per renderla attuale altrimenti sarebbe poco fruibile per i telespettatori. L’apri pista è stato La Sirenetta che, nonostante le numerose critiche, si è rivelato un grande successo. Ed oggi si aggiunge un altro grande classico pronto a diventare un live action. Si tratta di Hercules, classico Disney del 1997 ispirato alla mitologia greca che aveva incassato oltre 250 milioni di dollari al box office. A dir la verità è dal 2020 che si parla di questa possibilità, ma ora finalmente è pronto per diventare realtà. Il live action di Hercules sarà affidato a David Callaham ed a Guy Ritchie per la sceneggiatura mentre sarà prodotto da Joe ed Anthony, i fratelli Russo. E ci tengono a precisare che il remake non sarà una traduzione letterale del classico che conosciamo, ma che ci saranno nuovi elementi mantenendo sempre lo spirito del film originale, proprio come è successo con La Sirenetta e come succederà con Biancaneve ed altri titoli.

Ariana Grande ad un evento

È solo di ieri la notizia che è in arrivo anche il live action di Rapunzel e che, probabilmente, vedrà Florence Pugh vestire i panni della protagonista. Ed ora, ovviamente, si inizia a parlare anche dei protagonisti del live action su Hercules. A darne la notizia è stato My Time to Shine Hello che è sempre in prima linea quando si tratta di rumors e che, infatti, ci ha reso noto chi potrebbe prendere parte al live action. Ovviamente al momento si tratta di notizie da prendere con le pinze perché non c’è stata nessuna ufficialità. Per il ruolo di Ercole è in pole position Taron Egerton, attore del Regno Unito classe 1989 e star del franchise Kingsman. Mentre per il ruolo di Megara si parla niente meno che di Ariana Grande. D’altronde la cantante stessa, nel 2020 quando si parlava di un possibile live action su Hercules, si era candidata per questo ruolo.

La produzione del live action era già iniziata, ma poi si è dovuto interrompere a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che sta tenendo banco, nell’ultimo periodo, nel mondo di Hollywood. Quindi non abbiamo ancora una data di uscita anche se si spera entro il prossimo anno nonostante i tempi rallentati. Una cosa è certa, nel frattempo il mondo dei social si è espresso sulla scelta dei protagonisti ed appoggiano in pieno i candidati Taron Egerton ed Ariana Grande. Inoltre, pare che anche Danny De Vito (colui che ha dato la voce originale del satiro Filottete nel film di animazione) potrebbe tornare a doppiare Filottete anche nel live action. I diretti interessati non si sono ancora espressi, ma sarà sicuramente questione di settimane per avere le prime notizie ufficiali.

E tu cosa ne pensi di questa moda dei live action? Ti piacerebbe vedere Ariana Grande nei panni di Megara? Ti aspettiamo nei commenti!