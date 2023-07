Babele presenta oggi il suo nuovo singolo, dal titolo “I film non sono bastati”. La canzone è già disponibile su Spotify e ogni altra piattaforma di ascolto digitale.

Babele, nome d’arte di Valerio Pettinato è uno dei cantanti emergenti nel panorama musicale italiano. Ha debuttato live a Indiegeno Fest 2022 in apertura a Venerus, è stato finalista del Premio 1mnext 1° Maggio Roma e recentemente opening live di Emma Nolde ed Erio. Mentre il 22 Luglio si è esibito sul palco del RDS Summer Fest a Messina.

L’arrangiamento de “I film non sono bastati” è realizzato in collaborazione con Kang Brulèe, producer multiplatino già al lavoro con Gemitaiz, Priestess, MadMan e Missey.

Il 24enne cantante siciliano ha annunciato in persona l’uscita del suo brano con queste parole: “La scrittura di questo brano è stata uno sfogo per me necessario. Avevo bisogno di ricordarmi di essere stato attento fino all’ultimo respiro, fino a un passo prima di perdere la mia strada. Adesso mi sollevo, tutti i miei film non sono bastati a salvarci dal nostro cinema vuoto. È ora di andare.”

“I film non sono bastati” è distribuita sotto etichetta discografica ADA Music Italy.

Il significato di “I film non sono bastati” di Babele

Nel brano di “I film non sono bastati” emergono forti connotati biografici. Il testo dapprima ripercorre quelle sensazioni che ognuno di noi ha quando si sente sopraffatto dagli eventi e dai pensieri. L’artista però arriva a raggiungere quella consapevolezza che bisogna prendere decisioni difficili anche senza l’aiuto di altre persone.

La canzone assume quindi i toni di una ballad elettronica mentre coinvolge l’ascoltatore in un flusso di riflessioni introspettive e personali. Babele riprende spunti tipici del suo repertorio. Lo stile del cantante appare infatti inconfondibile con attente descrizioni di scene di vita quotidiana, condite da sfumature di malinconia.

E tu, cosa ne pensi di “I film non sono bastati” di Babele? Lasica un commento!