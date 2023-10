I Leoni di Sicilia è una serie tv italiana diretta da Paolo Genovese che ha fatto il suo debutto su Disney + proprio ieri. Al momento ha all’attivo una stagione per un totale di quattro episodi con altri quattro episodi che arriveranno sul piccolo schermo dopo una settimana esatta dai primi, ovvero mercoledì 1 novembre.

La serie tv si basa sull’omonimo romanzo di Stefania Auci e vede protagonista la famiglia Florio, una famiglia di armatori ed imprenditori di origini calabresi che, durante l’Ottocento, diventa una delle più ricche ed influenti famiglie di tutta Italia. Ancora prima del suo debutto sulla piattaforma di streaming ha attirato l’attenzione di tutti sia per la trama ma anche per il cast di eccezione che vede Michele Riondino nei panni di Vincenzo Florio, Miriam Leone in quelli di Giulia Portalupi, Donatella Finocchiaro in quelli di Giuseppina Saffiotti e Vinicio Marchioni in quelli di Paolo Florio. Ed un punto a favore è anche la colonna sonora scelta, ovvero in singolo Durare di Laura Pausini. È vero mancano ancora quattro episodi prima delle conclusione della stagione, ma quando un titolo piace bastano già i primi episodi per iniziare a porsi delle domande.

Miriam Leone in I Leoni di Sicilia

Il pubblico, infatti, si chiede se dopo il primo capitolo ci sarà o meno una nuova stagione de I Leoni di Sicilia oppure se gli episodi che usciranno mercoledì 1 novembre saranno gli episodi finali. Procediamo per passi. I Leoni di Sicilia è nata come una miniserie, ma non sarebbe certo la prima volta che una miniserie si trasforma in una serie tv, d’altronde la cosa più importante è rendere felice il pubblico ed assecondare le sue richieste. A maggior ragione ora che si lavora per poter ottenere un numero sempre più maggiore di abbonati per battere la diretta concorrenza degli avversari. Inoltre, come abbiamo già anticipato, I Leoni di Sicilia si basa sul romanzo di Stefania Auci che ha avuto un grande successo nel 2019, talmente tanto che l’autrice due anni dopo, nel 2021, ha deciso di pubblicare un secondo romanzo dal titolo L’Inverno dei Leoni che continua a raccontarci le vicende della famiglia Florio. Quindi, volendo, il materia per andare avanti e creare una seconda stagione della serie tv non manca di certo.

E soprattutto la seconda stagione de I Leoni di Sicilia ci porterebbe alla scoperta di ciò che succede alla famiglia Florio dopo il 1868, anno in cui si ferma la prima stagione. Al momento non sono ancora arrivate conferme o smentite ufficiali, ma è ancora presto: il successo della serie è già palese, ma si preferisce aspettare numeri precisi per decidere cosa fare. Pare scontato pensare che si andrà avanti e che la serie tv I Leoni di Sicilia conterà ancora sullo stesso cast che ha appassionato durante la prima stagione. Per quanto riguarda la data di uscita, invece, probabilmente ci vorrà un po’ di tempo e l’eventuale secondo capitolo arriverà sul piccolo schermo ad inizio 2025 basandoci sui tempi della prima stagione o, magari, si deciderà di accelerare un po’ per non far passare troppo tempo e non far perdere l’interesse del pubblico e regalargli una seconda stagione già prima della fine del 2024. Al momento sono solo ipotesi, ma non ci resta altro che aspettare e vedere se tali ipotesi saranno confermate nella realtà. Nel frattempo, nel mondo virtuale si è alzato un unico coro, ovvero quello di poter vedere nuove avventure della famiglia Florio e, di conseguenza, proseguire con una seconda stagione de I Leoni di Sicilia.

E tu hai già visto i primi quattro episodi de I Leoni di Sicilia? Ti piacerebbe se ci fosse una seconda stagione con protagonista la famiglia Florio? Ti aspettiamo nei commenti!