I Maneskin continuano a far parlare di loro. L’esibizione e la vittoria all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni non sono certo passate inosservate ed hanno avuto risalto a livello mondiale (tanto che i fan sperano in una collaborazione con Miley Cyrus). A parlare di loro anche la cantante Emma Marrone che conosce bene il palco dell’Eurovision Song Contest visto che, nel 2014, si è esibita con il brano La mia città rappresentando l’Italia e non sono mancate le critiche per il suo comportamento non proprio femminile dovuto soprattutto alle sue movenze ed ai pantaloncini che spuntavano sotto il suo vestito.

Emma, dispiaciuta, ha affermato che quando si tratta di una donna è molto facile criticare, mentre lo stesso trattamento non lo ricevono gli uomini. È sufficiente pensare a Damiano, frontman dei Maneskin, che, nonostante si sia presentato a torso nudo e con i tacchi a spillo, non è stato protagonista di rumors. Durante un’intervista con Vanity Fair, non si è fatta attendere la risposta della band di Roma che, tramite le voci di Damiano David e di Victoria De Angelis, hanno voluto dire la loro con il cantante che afferma:

“Il giudizio facile contro il genere femminile è più feroce, costante, svilente. Se io faccio tanto sesso sono un figo, mentre se lo fa Vic è una puttana, dove io mi mostro forte sono un leader, mentre Vic è una dispotica e rompipalle che ha successo solo perché è bella. Da maschio sono privilegiato, le molestie che subisco non sono paragonabili a quelle che vive una donna, i commenti incentrati sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno ad insinuare nulla sulla mia professionalità, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistematica”.

I Maneskin durante l’esibizione di Zitti e buoni a Sanremo 2021

Eppure Damiano rivela che anche a lui capita, a volte, di essere vittima di molestie forse proprio perché è un ragazzo bello, giovane e famoso ed alcune persone pensano di aver diritto di fare ciò che vogliono:

“Mi è successo di ritrovarmi dal niente con una ragazza che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia. Ma che vuoi, me lo hai chiesto? Il consenso esiste ed è doveroso!”

I Maneskin sono, da sempre, un gruppo con la mente aperta che non si pone i soliti limiti. Il loro obiettivo è quello di far capire a tutti, anche grazie ai social, che siamo liberi di essere ciò che amiamo di più. Non importa se sei un ragazzo ed ami indossare i tacchi o, al contrario, se sei una donna e provi attrazione per il genere femminile, proprio come racconta la bella Victoria:

“Quando per la prima volta ho provato sentimenti ed attrazione per una ragazza è stato un pò disorientante perché non avevo avuto mai il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società la norma è essere eterosessuali, quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi però della libertà di vivere molte sfaccettature dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze, ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Parole forti ed importanti che hanno subito trovato il consenso dei loro fan, ma anche del pubblico in generale. E tu cosa ne pensi di tutto questo? Concordi con le parole di Damiano e Victoria? Ti aspettiamo nei commenti!