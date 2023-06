Il mio grosso grasso matrimonio greco è un film che è andato in onda per la prima volta nel 2002 diretto da Joel Zwick e che vede protagonista l’attrice Nia Vardalos nei panni di Toula Portokalos che decide di andare contro la sua famiglia e contro la tradizione per seguire l’amore e sposarsi con un ragazzo che non è greco come lei.

E non tutti sanno che la trama si ispira ad una vicenda personale che ha vissuto in prima persona la stessa attrice che ha scelto di sposare un uomo americano nonostante i suoi genitori le avessero imposto un fidanzato greco. Un grande successo: è sufficiente pensare che ha raggiunto i 380 milioni di dollari di guadagno totale ed ha ottenuto una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Tanto che nel 2014 hanno deciso di andare avanti con il sequel Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 che vede protagonisti sempre Nia Vardalos e John Corbett mentre devono affrontare i primi problemi con la figlia adolescente. Il sequel non ha ottenuto gli stessi risultati del primo capitolo, anzi molto meno poiché ha raggiunto un incasso di appena 89 milioni di dollari. E lo scorso anno, a distanza di quasi dieci anni dal secondo capitolo, è arrivata la notizia che ci sarebbe stato anche Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3. Nel giro di un anno sono stati fatti diversi progressi con le riprese in Grecia che sono giunte alla conclusione. Sappiamo che il terzo capitolo è stato scritto e diretto proprio da Nia Vardalos. I produttori del film, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, si sono detti felici di questa novità:

“È emozionante avere Nia Vardalos, scrittrice nominata all’Oscar. Non solo davanti alla macchina da presa come nostra star, ma anche dietro la macchina da presa come regista, guidando il nostro amato cast per questo terzo film girato in Grecia. Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco ha portato gioia al pubblico per ventuno anni. Sono così felice che altra gioia sia in arrivo”.

I protagonisti de Il mio grosso grasso matrimonio greco

Nessuna paura, però, troveremo Nia Vardalos anche protagonista nei panni di Toula Portokalos. Nel frattempo, è stato reso noto il trailer de Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo capitolo. Dopo la morte del patriarca Gus, l’unica cosa che può fare la famiglia, è realizzare il suo ultimo desiderio, ovvero quello di riunire tutta la famiglia in Grecia. Così la famiglia Portokalos al gran completo è pronta a fare questo viaggio nella terra tanto amata per poter riscoprire le proprie origini. Al centro di tutto ci sarà anche il matrimonio di Paris (la figlia della coppia) con Bennett e non mancheranno colpi di scena ed emozioni. Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 è atteso per l’8 settembre negli Stati Uniti, ma ancora non è stato reso noto se, contemporaneamente, farà il suo debutto nel resto del mondo o se sarà necessario aspettare qualche giorno. Ed ovviamente il cast sarà d’eccezione con, oltre Nia Vardalos, anche John Corbett nei panni di Ian Miller, Elena Kampouris in quelli di Paris, Andrea Martin sarà la zia Voula, mentre Lainie Kazan sarà Maria, la mamma di Toula.

