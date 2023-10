“Il ragazzo e l’airone” è l’ultimo film d’animazione del maestro Hayao Miyazaki, rilasciato in Giappone lo scorso 14 luglio 2023 e in arrivo nei cinema italiani il Primo gennaio del prossimo anno.

Adattato dal romanzo del 1937 “E voi come vivrete?“, scritto da Genzaburo Yoshino, questo lungometraggio prodotto dallo Studio Ghibli ha per protagonista Mahito, un ragazzino di dodici anni che ha serie difficoltà a trovare il proprio posto nella nuova città in cui è andato a vivere in seguito alla morte della madre. Tutto però cambia quando un giorno si imbatte in un misterioso airone in grado di parlare, che gli rivela di come la mamma sia ancora viva e si trovi in un mondo fantastico.

Per Mahito inizia così una strabiliante avventura volta a trovarla per riportarla finalmente a casa con sè.

Tante le opinioni positive raccolte: “Il ragazzo e l’airone” è stato infatti definito un capolavoro dell’animazione tradizionale, ed ha ricevuto una candidatura al People’s Choice Award in occasione del Toronto International Film Festival.

E ora, in attesa che approdi anche nei cinema italiani, “Il ragazzo e l’airone” verrà trasmesso in anteprima, in lingua originale con sottotitoli in italiano, durante il Lucca Comics & Games.

Quando?

Il giorno conclusivo della celeberrima manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, della televisione, dei giochi e delle animazioni, ovvero domenica 5 novembre 2023, alle ore 14.30 presso il Cinema Astra.

Per poter assistere alla proiezione è necessario, oltre ad avere un regolare biglietto d’ingresso per il Lucca Comics, anche prenotarsi all’evento presso il sito Eventbrite (il link sarà reso pubblico nei prossimi giorni).

“Il ragazzo e l’airone” verrà distribuito nel nostro paese dalla Lucky Red, così come già avvenuto in passato con gli altri film dello Studio Ghibli.