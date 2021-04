DMX ha avuto un attacco di cuore i primi giorni di aprile. Questo attacco lo ha costretto a un ricovero d’urgenza presso un ospedale di New York dove si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di rianimazione. Il rapper è in gravi condizioni e viene piantonato giorno e notte dalla mamma e dalla fidanzata. Ovviamente non mancano anche i messaggi dei fan, che augurano all’artista una pronta guarigione.

La sua famiglia ha organizzato una veglia fuori dal White Plains Hospital, dove i dipendenti della struttura avevano già celebrato una veglia dedicata a DMX. Secondo TMZ, il rapper è ancora in gravi condizioni di salute e una fonte ha riferito che le sue funzioni celebrali sono limitate e che “non ha una bella cera”.

DMX ha pubblicato il suo primo album nel 1998, It’s Dark and Hell Is Hot. Il disco ha venduto 251.000 copie nella prima settimana. È anche apparso in diversi film, tra cui Romeo Deve Morire e Last Hour. Ha ammesso di aver fatto uso di droghe sin da ragazzino e la causa dell’attacco cardiaco è dovuta a un’overdose di droga.