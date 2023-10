I reboot, in questo periodo, sono i veri protagonisti del piccolo schermo perché permettono di far tornare in auge titoli del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso possono essere conosciuti anche dalle nuove generazioni.

Una cosa però è fondamentale: non bisogna mai andare troppo per le lunghe, altrimenti, si finisce di ottenere un effetto controproducente. E questo lo sa bene Paramount +, la piattaforma di streaming che sta facendo il possibile per meritarsi un posto di tutto rispetto nell’Olimpo dello streaming e per arrivare a battere la concorrenza dei diretti avversari come Netflix, Amazon Prime Video e Disney +. Per questo motivo, per Paramount + è indispensabile non compiere errori e, da qui, la decisione di fermare il reboot di iCarly dopo la terza stagione: il ventitresimo episodio coinciderà, infatti, con l’episodio finale. È stata la piattaforma stessa a farlo sapere, tramite una nota ufficiale:

La protagonista del reboot di iCarly

“Lo show ha intrapreso un fantastico percorso della durata di tre stagioni. Così facendo, ha espresso ciò che i fan desideravano vedere da moltissimo tempo: Carly e Freddie che, finalmente, si riuniscono. Vogliamo ringraziare l’intero cast, gli sceneggiatori, i registi, i produttori e tutta la troupe per la loro dedizione, creatività e talento”.

Una notizia che, però, giunge come un fulmine a ciel sereno soprattutto considerando l’ottimo riscontro che il reboot di iCarly ha ottenuto da parte del pubblico e della critica. È sufficiente pensare che ha raggiunto il 100% del punteggio su Rotten Tomatoes, risultati davvero rari, ma nonostante questo si è preferito non allungare troppo la storia e non rischiare di annoiare il pubblico come, invece, capita spesso quando si porta per le lunghe un titolo. Il revival di iCarly ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nell’estate 2021 ed è ambientato 10 anni dopo gli eventi del famoso show Nickelodeon con Carly che torna a Seattle dove conosce Harper, la sua nuova inquilina, e dove decide di riprendere in mano iCarly con l’aiuto di Freddie e Spencer.

Tu hai visto il reboot di iCarly? Cosa ne pensi della decisione di Paramount + di fermarsi alla terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!