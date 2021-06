Si, è proprio così. Vi è una possibilità di far tornare Jason Isaacs in “Harry Potter” e “Star Trek”.

L’attore 58enne ha recitato nei panni di Lucius Malfoy e del Capitano Gabriel Lorca nei rispettivi franchise – oltre a prestare la sua voce alla serie TV animata “Star Wars Rebels” – e dice che sarebbe pronto per un ritorno con una bella storia.

Jason ha detto a ComicBook.com: “È sempre la sceneggiatura il punto focale. Non è importante il ruolo, le persone… non importa quanto le ammiri o mi piacciano, è sempre la sceneggiatura la cosa basilare.”

“Immagino la storia che mi trovo davanti. Non vorrei mai andare a fare qualcosa solo per compiacere i fan o il mio manager. Cerco qualcosa che contenga ciò che mi faccia divertire.”

Jason insiste sul fatto che non tornerebbe solo a causa del “clamore” dei fan.

Ha spiegato: “Non voglio essere presente nei progetti solo perché altre persone vogliono vederli. Voglio essere in grado di fare qualcosa nel modo giusto.”

“Per esempio, tutti mi rivogliono vedere in ‘Star Trek’. Mi sono divertito moltissimo in ‘Star Trek’, ho amato tutte le persone, ho adorato essere parte dell’universo e interpretare Prime Lorca, l’Universo Prime. Ma la nuova versione del mio capitano, deve ancora essere creata.”

“Ma non interpreterei il ruolo solo per esserci, ci tornerei solo nel caso ci fosse una grande storia in cui recitare.”