Jennifer Aniston è un’attrice di Los Angeles classe 1969. Diventata un volto noto a livello mondiale dopo aver vestito i panni di Rachel Green in Friends per dieci anni, ovvero dal 1994 al 2004. Poi protagonista di una carriera in ascesa che l’ha vista essere il personaggio principale in film di successo come Una settimana da Dio, Mia moglie per finta, Io & Marley, Come ammazzare il capo…e vivere felici per citare alcuni dei titoli che l’hanno fatta diventare ancora di più un volto noto.

Allo stesso modo, anche la sua vita privata è stata al centro dell’attenzione, soprattutto per il matrimonio con il collega Brad Pitt celebrato nel 2000 e che si è concluso dopo cinque anni. Molto amata dal pubblico per il suo carattere solare ed il suo talento, tuttavia nelle ultime ore è al centro dei rumors e delle critiche per alcune dichiarazioni che ha fatto e che non sono proprio piaciute. Per capire meglio cosa è successo è necessario tornare indietro di qualche giorni e, più precisamente, al Variety’s Actors on Actors quando l’attrice Jennifer Aniston, insieme a Sebastian Stan, ha preso parte al format pronta a rispondere a tutte le domande. La Aniston ha posto l’accento su come tutto ora sia completamente diverso rispetto agli anni ’90 facendo riferimento alla serie Pam & Tommy che li vede protagonisti. Soprattutto il diventare famosi: negli anni ’90 una persona diventava famosa per talento, mentre a partire dagli anni Duemila è nata questa frenesia del voler essere conosciuti a tutti i costi anche senza motivo e, soprattutto, senza talento. Queste le sue parole che hanno scatenato le critiche:

“In quel momento Internet ha davvero plasmato una nuova cultura sul diventare famosi. Questa cosa delle persone che diventano famose praticamente per non fare nulla. Voglio dire, Paris Hilton , Monica Lewinsky, tutta quella gente. Mi sento così fortunata ad aver avuto un piccolo assaggio del settore prima che diventasse quello che è oggi. ora ci sono molti più servizi di streaming: sei famoso da TikTok, sei famoso da YouTube, sei famoso da Instagram.”

L’attrice Jennifer Aniston

Inutile dirlo, le parole non sono piaciute agli utenti del web che non hanno perso occasione ed hanno replicato accusando Jennifer Aniston di nepotismo. La donna, infatti, è figlia d’arte di John Aniston (ricordato soprattutto per I Giorni della Nostra Vita) e di Nancy Dow, due attori molto famosi del passato ed, inoltre, il suo padrino è Telly Savalas, attore che ha vestito i panni del famoso tenente Kojak. Quindi, per il pubblico del web la Aniston ha avuto la strada spianata ad inizio carriera soprattutto grazie ai suoi genitori poiché, seppur non andava molto d’accordo con loro, le hanno permesso di studiare recitazione a New York e di farsi spazio nel mondo dorato di Hollywood. Gli utenti del web affermano che una figlia d’arte non deve avere il diritto di criticare la nuova generazione che, grazie ai social network, è in grado di trovare un lavoro. Secondo queste persone, infatti, la Aniston ha solo paura che il suo lavoro possa essere insediato da persone più giovani in grado di inventarsi un lavoro, i cosiddetti giovani emergenti. Parole che l’hanno fatta passare come una snob anche perché ha criticato le piattaforme di streaming quando lei stessa ha siglato con Apple Tv + un contratto milionario visto che è la produttrice esecutiva e la protagonista di The Morning Show. Al momento, la Aniston non ha rilasciato nessuna contro replica alle critiche ricevute.

E tu cosa ne pensi di questa diatriba? Condividi le parole di Jennifer Aniston o la pensi come gli utenti del web? Ti aspettiamo nei commenti!