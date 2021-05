Ormai la serie sequel di Gossip Girl è sempre più una realtà! HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale dello show, e la voce fuoricampo appartiene ancora una volta all’attrice Kristen Bell, che per tutte le sei stagioni della serie madre ha fatto da rassicurante sfondo vocale per raccontare ciò che accadeva ai protagonisti.

«Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan.» Chi non ricorda la mitica frase che accompagnava ogni episodio dello show? Adesso quella stessa voce è di nuovo attiva e presente, perché Kristen Bell, a differenza di molti colleghi che hanno lavorato nello show e che non intendono farne nuovamente parte, ha deciso di tornare e di riprendere il suo posto.

La biondissima attrice, quindi, è di nuovo la voce di Gossip Girl nel primo trailer della serie sequel, il reboot infatti, che si concentrerà su un nuovo gruppo di adolescenti dell’élite di Manhattan, sempre scatenati e tutt’altro che tranquilli, arriverà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max il prossimo 8 luglio: il teaser trailer è già in circolazione, giusto per fornire ai fan il primo assaggio di ciò che ci aspetta.

Il primo trailer della serie sequel

Chi non ricorda la presenza costante di Gossip Girl in qualsiasi evento dei protagonisti dello show? Era quella vocetta squillante a raccontare i fatti più piccanti, quelli più dolori, le storie d’amore, di felicità, di disperazione e di tradimento, sempre la prima a sapere ciò che accadeva in città, nella scintillante New York che fa da sfondo allo show.

I produttori esecutivi dello show, Josh Schwartz e Stephanie Savage, si sono dichiarati decisamente entusiasti del ritorno dell’attrice, e hanno dichiarato durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, che:

“Kristen Bell è sempre stata e sempre sarà la voce di Gossip Girl!”

Sul profilo Instagram ufficiale della serie sono stati presentati i nuovi personaggi già qualche tempo fa, ma ora abbiamo finalmente qualche anticipazione sulla trama. Si parte ovviamente dalle conferme: da quanto trapelato non ci sarà nessuno dei vecchi personaggi, se non Kristen Bell che vestirà ancora i panni della voce narrante.

Qualche novità sulla nuova serie di Gossi Girl

A parte Kristen Belli, dunque, il resto del cast del reboot, e dei personaggi, sarà completamente inedito e, nelle intenzioni dei suoi ideatori, rappresenterà pienamente le stratificazioni sociali della società odierna e il ruolo che hanno i social media nella costruzione dei rapporti sociali. Infatti, la nuova Gossip girl non avrà solo un blog tutto suo, ma gestirà con le sue rivelazioni un intero social network.

La parte più interessante, però, riguarda certamente le new entry. Riusciranno i nuovi protagonisti dello show a non farci rimpiangere i vecchi personaggi? Per questo dovremmo aspettare l’8 luglio, quando andranno in onda, su Hbo Max, i 10 episodi. Le vicende, come raccontato dallo showrunner Joshua Safran, saranno ambientate otto anni dopo quelle della serie già andata in onda e si svolgeranno sempre nell’Upper East Side.

I protagonisti si chiameranno Zoya (Whitney Peak), Aki (Evan Mock), Julien (Jordan Alexander), Max (Thomas Doherty), Audrey (Emily Alyn Lind), Luna La (Zión Moreno), Monet (Savannah Lee Smith), Otto (Eli Brown), e Kate (Tavi Gevinson) e, a detta degli stessi autori, il teen drama racconterà i grandi cambiamenti che la stessa New York ha subito negli anni e sarà molto più inclusivo, come hanno più volte assicurato, per evitare polemiche rispetto al fatto che risulti, come era stato per la serie madre, una serie in cui differenze e discriminazioni erano sin troppo evidenti.