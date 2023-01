Basata sul romanzo spagnolo più venduto di Javier Castillo, La ragazza di neve (La chica de nieve) è una miniserie, il che significa essenzialmente che la storia si concluderà in una sola stagione. Tuttavia, ciò non esclude necessariamente un secondo capitolo.

La ragazza di neve crea un paesaggio infernale per le donne. Vengono rapite, drogate, torturate e manipolate. Non hanno sempre bisogno di essere toccate fisicamente per essere maltrattate, poiché alcuni uomini le guardano con lo scopo di metterle a disagio. Inoltre, l’età delle donne non ha importanza. Possono essere una bambina o un adulto di 40 anni. Alcuni uomini attaccano le donne senza esitazione. In “La ragazza di neve”, una bambina di 5 anni di nome Amaya scompare e una donna cerca di riprendersi da un’aggressione sessuale avvenuta quando anche lei era piccola. Vediamo anche una moglie che viene strangolata dal marito. Alcuni ragazzi fissano Miren (Milena Smit), una giornalista, quando beve da sola in un bar. Un altro personaggio non le disdegna commenti volgari. Nel complesso, non è facile essere una donna in “La ragazza di neve” o anche nel 2023. Non c’è da stupirsi che una “madre” dica questo a sua “figlia”: “Il mondo è pieno di uomini cattivi”.

Ma se “La ragazza di neve” mostra le donne come vittime, le presenta anche come colpevoli. Sono maltrattate, ma sanno anche infliggere una punizione. Possono essere forti e vulnerabili. “La ragazza di neve” comunica bene questi temi e messaggi, e lo fa attraverso il genere thriller. La buona notizia per i fan del genere è che non diventa mai pesante e rende abilmente giustizia ai suoi elementi. La serie raggiunge un bel equilibrio nel suo insieme ed è abbastanza coinvolgente da guardare.

“La ragazza di neve” è consapevole dei nostri preconcetti e li nutre solo per sovvertirli in seguito, dando vita a un colpo di scena intelligente e scioccante durante il quinto episodio. Ad esempio, la maggior parte dei crimini contro le donne sono generalmente (e inizialmente) visti attraverso la lente dell’aggressione sessuale. E in “La ragazza di neve”, non solo incontriamo uomini con sguardi lascivi, ma apprendiamo anche dell’esistenza di un sito Web porno dove gli uomini si nutrono di contenuti dove le donne vengono maltrattate. In questo sito ci bazzicano ovviamente anche i pedofili. Ecco perché, quando Amaya scompare durante una parata natalizia a Málaga, e la polizia scopre attraverso testimoni che potrebbero essere coinvolti due (o forse tre) uomini, tutti credono che Amaya sia tenuta prigioniera da depravati. Ovviamente i sospetti ricadono su un amico di famiglia dal passato inquietante. Ma è colpevole del rapimento di Amaya? Questo lo scoprirai vedendo la serie. Ciò che posso dirti è che ha sicuramente commesso crimini atroci molto tempo prima del rapimento di Amaya, il che lo rendono una persona automaticamente indagata, giusto? Questa persona non merita una seconda possibilità? Dopotutto, dice che ora è cambiato. Non rivelerò l’identità del vero colpevole. Ma sì, quel momento arriverà con una serie di domande e uno tsunami di orrore.

Mentre i genitori piangono per la loro figlia, Miren è perseguitata da un doloroso incidente. Attraverso questi personaggi, “La ragazza di neve” mostra come la tragedia si trasformi in trauma e questo ti terrorizza per molto tempo. In una scena, Alvaro (Raúl Prieto) e Ana (Loreto Mauleón) – genitori di Amaya – si attaccano a vicenda facendosi domande come “Perché le hai lasciato la mano?” e “Qual era la canzone preferita di Amaya?” L’intenzione è mettere un punto: quando siamo in difficoltà, la nostra sofferenza ci acceca e finiamo per incolparci a vicenda.

Il caso di Amaya viene indagato sia dalla polizia che dalla stampa, in particolare dalla giornalista Miren (una stoica Milena Smit). La ragazza di neve prende un paio di decisioni intelligenti con questa formula. La prima è che si svolge in più periodi di tempo; nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Amaya, sei anni dopo, e nove anni dopo, ma presenta anche eventi fuori sequenza. Fortunatamente, risulta sempre chiaro quando ci muoviamo avanti o indietro nel tempo, quindi non ci si perde mai nella confusione e l’organizzazione degli eventi viene spesso utilizzata per ottenere buoni effetti drammatici. C’è un senso di soddisfazione nel mettere insieme i pezzi di come qualcosa di cui si è assistito nel 2019 ha avuto origine nel 2010, e così via.

Miren ed Eduardo mente indagano in “La ragazza di Neve”. Credits: Niete/Netflix.

L’altra buona decisione è offrire le prospettive sia delle forze di polizia che della stampa in tutte le fasi del caso. Miren è una giornalista che ha ottime ragioni per diffidare delle forze dell’ordine e c’è una chiara attenzione su come l’azione giornalistica avventata possa rendere i casi più difficili da risolvere per la polizia, ma anche su come la polizia in azione sostanzialmente impone a la stampa e al pubblico di risolvere i casi da soli. C’è un interessante tira e molla in cui tutti hanno le giuste intenzioni, ma approcci molto diversi, legati dalla burocrazia o frenati dalla mancanza di risorse. L’equilibrio funziona.

Per concludere, da amante delle miniserie thriller, posso consigliarti “La ragazza di neve”. Si tratta di una serie ben fatta e in grado di coinvolgere lo spettatore.

E tu hai visto “La ragazza di neve”? Ti è piaciuta? Dì la tua nei commenti. Io ti lascio al commento finale di questa recensione. Curiosità: Jose Coronado, il professore giornalista di nome Eduardo che aiuta Miren ad indagare sul caso ha recitato come attore principale in Entrevias, un’altra serie spagnola che ti consiglio di guardare.