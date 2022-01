Manca davvero poco per l’inizio del Festival di Sanremo 2022 e la voglia di conoscere i concorrenti e le canzoni è davvero tantissima. Tra i protagonisti di quest’anno troveremo anche il gruppo musicale de Le Vibrazioni, con la canzone Tantissimo.

Per chi non lo ricorda, il brano che ha portato Le Vibrazioni al grande successo è l’indimenticabile Dedicato a te, con il quale Francesco Sarcina e gli altri tre componenti del gruppo sono entrati nella storia della musica italiana. Nel 2005 Le Vibrazioni hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone Ovunque andrò, e poi di nuovo nel 2018 con Così sbagliato; infine si sono classificati quarti con Dov’è nel 2020.

Quest’anno con Tantissimo, la band di Francesco Sarcina fa una dichiarazione di intenti sin dalle prime note, che iniziano con una schitarrata in perfetto stile rock anni ’80. Dopo la fortuna dei Maneskin, vincitori della scorsa edizione del Festiva di Sanremo, il rock torna quindi protagonista.

Il significato del testo di Tantissimo de Le Vibrazioni

Nel testo di Tantissimo è chiara l’intenzione di cantare la malinconia che ci assale quando ci si tuffa nei ricordi e in un certo qual modo si tirano le somme della propria vita.

Un rock malinconico ma allo stesso tempo energico, che ci fa sperare in un racconto del passato che possa essere di sprono per il futuro. Come si legge da un estratto del testo:

Ed un bel fiore nero è il mio presente

Quanta fatica facciamo a dimenticare

Certi ricordi ci rimangono addosso sempre

Come per dire guarda cosa ti è successo mentre

Salvavi quello che comunemente

Chiamiamo amore dal testo di Tantissimo de Le Vibrazioni

E tu cosa ne pensi di Tantissimo de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.