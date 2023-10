Pare non esserci proprio pace per il live action di Biancaneve. Sembra di essere tornati indietro di un anno, quando si iniziava a parlare del live action de La Sirenetta ed iniziarono le prime critiche.

Infatti, anche in questo caso, sono diverse le critiche che la Disney ha ricevuto per il nuovo lavoro in arrivo. Vuoi per la decisione di scegliere Rachel Zeigler come protagonista, lei che nelle vene ha un mix di sangue colombiano e polacco e che ha ben poco a che vedere con la ragazza dalla pelle bianca come la neve. Vuoi per le parole della protagonista che afferma come la sua Biancaneve non vivrà principalmente una storia d’amore con il principe, ma che il live action ci racconterà del suo percorso di crescita che la porterà ad essere una vera guerriera ed indipendente proprio come avrebbe voluto suo padre. Fino alle dure parole di David Hale Hand, figlio di David Hand, ovvero il regista di Biancaneve e i sette nani, classico della Disney uscito nel 1937. E come se non bastasse, c’è anche il The Daily Wire al lavoro su un live action di Biancaneve per assecondare il pubblico.

Sappiamo che negli ultimi mesi il mondo di Hollywood è stato in subbuglio a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori che, inevitabilmente, ha rallentato i ritmi ed ha costretto a posticipare alcuni titoli. Già la Marvel con Star Wars hanno dovuto fare i conti con lo sciopero e posticipato l’uscita di lavori come quello di Avatar. Ed anche la casa Disney non è da meno. Infatti, il live action di Biancaneve era inizialmente atteso per il 22 marzo 2024 quindi mancavano pochi mesi prima del suo debutto, ma purtroppo non sarà così ed arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con un anno di ritardo, precisamente è atteso per il 21 marzo 2025. La Disney ovviamente si è detta dispiaciuta di questo ritardo soprattutto perché sa che bisogna approfittarne fino a quando c’è l’interesse del pubblico ed ora, nonostante le numerose critiche, i live action sono sulla cresta dell’onda e restano il genere più amato.

Rachel Zegler ed i sette nani nel live action di Biancaneve

Per far passare più velocemente l’attesa prolungata, la Disney ha reso pubblica una foto direttamente dal set del live action di Biancaneve. Una foto che placa un po’ gli animi. In passato, infatti, si parlava dell’assenza dei famosi sette nani dal live action che sarebbero stati sostituiti da sette creature magiche diverse tra loro per etnia, altezza e sesso. Con la foto pubblicata, invece, scopriamo che i nani ci saranno e saranno tali e quali a quelli a cui che abbiamo conosciuto nel film di animazione originale. Infatti, Rachel Zegler è circondata dai suoi fedeli compagni di avventura che non sono sette creature magiche. Ovviamente la Disney dovrà fare i conti con i ritardi a causa dello sciopero di Hollywood perché, oltre il live action di Biancaneve, anche il film di animazione Pixar Elio subirà un ritardo ed arriverà al cinema solo il 13 giugno 2025. Non ci resta altro che aspettare ancora un anno e mezzo prima di vedere se le critiche che hanno preso di mira il live action di Biancaneve saranno fondate o meno, ma nel frattempo non si placano e, soprattutto, non piace molto questa decisione di discostarsi troppo dai film di animazione originali. Sappiamo tutti che la società di oggi è cambiata, ma chiunque è cresciuto con gli ideali dei film di animazione Disney e sarebbe bello ritrovarli anche nei live action.

E tu cosa ne pensi di questa moda dei live action? Ti aspettavi il ritorno dei sette nani in Biancaneve o preferivi le sette creature magiche? Ti aspettiamo nei commenti!