Cosa sta succedendo a Netflix? Sappiamo che il colosso di streaming è al lavoro per abbattere i costi di produzione, ma al tempo stesso per regalare titoli originali ed accattivanti ai suoi abbonati. Proprio per questo motivo, in passato e non solo, Netflix ha deciso di dire addio ad alcune serie tv che, nonostante il successo, erano troppo costose e non valeva la pena portare avanti. Un esempio tra tutti? Fate: The Winx Saga che, ancora oggi a distanza di quasi un anno dalla decisione, il pubblico non riesce a capire perché non è stato portato avanti come lavoro.

Ovviamente non c’è nulla di male, si sa che è necessario riuscire a trovare la giusta soluzione per rendere felici tutti. E, per questo motivo, l’ultima decisione presa da Netflix diventa davvero incomprensibile perché vede la piattaforma di streaming buttare via ben 30 milioni di dollari. Ma cosa è successo esattamente? E’ presto detto. Netflix si era aggiudicato il live action di Masters of the Universe ed aveva già speso 30 milioni di dollari per la sua produzione arrivando a scegliere anche il giovane Kyle Allen come protagonista e “bloccandolo” con un compenso economico. Il live action aveva tutte le carte in regola per essere un successo visto che si ispirava alla serie animata, ma anche alla linea di giocattoli dedicata alle avventure ambientate nel regno di Eternia. Tuttavia, pare che i costi sono arrivati a superare di molto quello che aveva preventivato Netflix (si parla di circa 200 milioni di dollari) e così hanno preferito “perdere” i 30 milioni della pre produzione piuttosto che spenderne molti di più senza avere certezze. A darne la notizia è stato Variety che ha confermato come il film sia stato, per ora, cancellato per sempre.

L’attore Kyle Allen

Al momento la Mattel non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto è successo, ma solo una conferma dello stop del film da parte di un portavoce. Arrivati a questo punto si spera che qualche altra major possa riprendere in mano il lavoro. D’altronde si era già scelto David Callaham come sceneggiatore ed i Nee Brothers per la regia. Però questo è ancora presto per dirlo, anche se sembra scontato che il lavoro non sarà lasciato in sospeso. Nel frattempo, però, Netflix è al lavoro per Masters of the Universe: Revolution ovvero la serie animata sequel di Masters of the Universe: Revelation uscita nel 2021. Per quanto riguarda la Mattel, invece, pare che voglia aspettare i risultati ai box office del film Barbie, atteso domani nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, per poi poter investire sul progetto di Masters of the Universe trovando qualcuno disposto a farlo diventare realtà. Di sicuro non sarà Netflix che preferisce contenere il suo budget ed, a malincuore, dire addio a questo progetto che, senza ombra di dubbio, avrebbe portato nuovi abbonati alla piattaforma.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Netflix? Ti piacerebbe assistere ad un live action su Masters of the Universe? Ti aspettiamo nei commenti!