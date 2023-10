Loki è una serie tv statunitense che è stata creata da Michael Waldron e che ha fatto il suo debutto su Disney + nel giugno 2021.

Al momento ha all’attivo due stagioni per un totale di 12 episodi. Si basa sull’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics e fin da subito ha avuto tutte le carte in regola per essere un successo. E così è stato. Infatti si tratta dell’unica serie Marvel che, per ora, ha ottenuto il consenso ad avere una seconda stagione. Secondo capitolo che è arrivato sulla piattaforma di streaming questo ottobre e che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico. Arrivati a questo punto, però, ci si chiede se Loki avrà o meno una terza stagione. A parlarne è stato direttamente Kevin Wright, il produttore della serie tv, che ha aperto le porte ad un possibile terzo capitolo sottolineando, però, che ci sono anche altre storie da raccontare con Loki ed ambientate nel suo mondo. Durante un’intervista con Deadline, Wright ha rivelato che la Marvel non ha un piano multi stagione per Loki, ma che decide se rinnovare o meno stagione dopo stagione. Queste le sue parole:

Il protagonista di Loki

“Questa discussione la affrontiamo stagione per stagione, e ci sono certamente cose di cui io e Tom e gli altri membri del cast abbiamo parlato, soprattutto su che direzione prendere, e so che c’è una certa eccitazione per questo internamente. Tuttavia, dal punto di vista della narrazione, penso che abbiamo sempre concepito le stagioni 1 e 2 come un tutt’uno”.

Ovviamente l’intenzione di andare oltre c’è:

“Stiamo sicuramente pensando a come continuare a raccontare le storie base della TVA e di Loki. Quello che direi è che la prima e la seconda stagione sono sempre state concepite come due capitoli dello stesso libro. Vogliamo chiudere questo libro, ma penso che ce ne siano molti altri sullo scaffale”.

Inutile dirlo, i fan di Loki sarebbero entusiasti all’idea di una terza stagione in arrivo perché non vedono l’ora di continuare a seguire le sue avventure. Per il momento è tutto in stand by, ma sicuramente nei prossimi mesi arriveranno le dovute conferme perchè, visti i risultati ottenuti dalle prime due stagioni, sarebbe davvero impossibile non accontentare il pubblico ed andare avanti.

E tu hai già visto la seconda stagione di Loki? Ti piacerebbe se ci fosse un nuovo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!