Oggi siamo qui per parlarvi dell’ultimo brano dell’artista multiplatino LP: si intitola “Love song” e fa parte del suo nuovo album, “Love lines“, la cui uscita è prevista per il prossimo 29 di settembre.

In merito a questa canzone, LP in persona ha affermato: “Mi trovavo a Palm Springs con Ashton Irwin dei 5 Seconds of Summer, e lui ha proposto di comporre una canzone per l’estate. Mi è subito venuto in mente il titolo “Love song”, abbiamo iniziato a lavorarci, ed alla fine ci siamo ritrovati con un brano che sembrava essere venuto fuori dal nulla”.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Love song“.

Significato di “Love song”

Questa canzone tratta il delicato tema di un amore passato, perduto, che tuttavia ancora lascia le sue eco nel presente, generando un senso di malinconia per i momenti belli passati insieme, e di speranza di tornare a quando tutto andava bene.

Traduzione del testo

[Verso 1]

I miei nemici mortali sono ancora le mie fantasie

Prendono il meglio di me e mi trasformano da amico a demone

È una tragedia perché vorrei

Tornare a quel tempo in cui ogni melodia era te e me

[Ritornello]

Dammi una canzone d’amore

Le parole che cantavamo prima che andasse male

Dammi una canzone d’amore

E appartengo di nuovo, appartengo

Appartengo al periodo in cui andavamo d’accordo

[Post-Ritornello]

Quindi dammi una canzone d’amore, woah, oh-oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, woah, oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Verso 2]

Trovo la mia strada verso di te, non importa cosa faccio

Sei nella mia macchina, sei nella mia testa, sei nel mio atteggiamento

E così, all’improvviso, stai cantando per me

Sto ballando al ritmo che conosco

[Ritornello]

Dammi una canzone d’amore

Le parole che cantavamo prima che andasse male

Dammi una canzone d’amore

E appartengo di nuovo, appartengo

Appartengo al periodo in cui andavamo d’accordo



[Post-Ritornello]

Dammi una canzone d’amore, woah, oh-oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, woah, oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

[Outro]

Dammi una canzone d’amore, woah, oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore, ya-ah-oh-oh-oh-oh

Dammi una canzone d’amore.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Love song”, è il vostro momento di dirci cosa pensate di questo brano. Vi aspettiamo nei commenti!