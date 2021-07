Soldi è la canzone del cantautore italiano Mahmood, rilasciata il 6 febbraio 2019 come unico brano estratto dalla seconda ristampa del primo EP Gioventù bruciata, che puoi acquistare tramite il link qui sotto.

La canzone ha dominato nel Festival di Sanremo 2019 e, grazie a questo successo, Mahmood ha potuto partecipare all’Eurovision Song Contest che si è tenuto a Tel Aviv, in Israele, dove Mahmood è arrivato secondo, sfiorando solo il successo che poi è stato conquistato dai Maneskin nel 2021 con Zitti e Buoni.

Da chi è stato scritto Soldi di Mahmood?

Soldi è stato scritto dallo stesso Mahmood in collaborazione con Dario Faini e Charlie Charles. Nel testo si può leggere anche una frase in arabo, che l’artista ha dichiarato essere uno dei pochi ricordi della sua infanzia in tale lingua.

Qual è il significato di Soldi di Mahmood?

la cover di Soldi.

La traccia fa parte di un “racconto” che tratta il tema dell’abbandono familiare iniziato con il precedente brano Gioventù bruciata. Il tema principale del singolo sono ovviamente le finanze. Ma non i soldi come li immagini a livello materiale ma di come riescono a modificare le relazioni all’interno di una famiglia.

“È un pezzo racconta una storia di una famiglia non tradizionale, tutto qua. Io non parlo arabo, ma ci sono delle frasi che mi ricordo, che fanno parte della mia infanzia ed era un modo perfetto, cantare quelle frasi mi rimanda proprio a una determinata scena, a un momento,” ha detto Mahmood riguardo alla canzone.

Video musicale di Soldi

Il video musicale di Soldi, diretto dal regista italiano Attilio Cusani, è stato pubblicato il 5 febbraio 2019 sul canale YouTube del cantante. Nella clip vediamo Mahmood eseguire il brano in diverse scene e, in una di queste, viene tatuato da Gian Maurizio Fercioni, famoso per aver aperto il primo tattoo studio in Italia nel 1970.

Il successo di Soldi dopo l’Eurovision Song Contest 2019

Soldi non è andato tanto bene al suo debutto. Si è piazzato all’81° posto della classifica italiana ufficiale Top Singoli nella sesta settimana del 2019. Ma dopo il 10 febbraio, grazie alla vittoria a Sanremo, il singolo ha raggiunto la vetta della classifica iTunes italiana e ha accumulato oltre un milione e mezzo di riproduzioni su Spotify nell’arco di 24 ore, diventando il 40° singolo più sentito del giorno sul servizio di streaming a livello globale, definendo il record per un artista musicale italiano. Dopo una sola settimana, Soldi è stato certificato disco d’oro. Dopo un’altra settimana, ha ottenuto anche il platino. Dopo la finale dell’Eurovision Song Contest, Soldi ha raggiunto il 34° posto nella classifica globale del giorno su Spotify con 1,6 milioni di stream. Nella settimana dell’evento, è stato l’ottavo singolo più acquistato sulle piattaforme digitali in Europa.

Le differenti versioni di Soldi di Mahmood

Soldi – 3:15 (Radio Edit);

Soldi (Benny Benassi RMX) – 3:00;

Soldi (Benny Benassi Extended Version) – 3:40;

Soldi (Denis First RMX) – 3:00;

Soldi (Vigiland RMX) – 2:56;

Soldi (con Maikel Delacalle) – 3:04;

Soldi (con Isac Elliot) – 3:19.

E tu quale versione preferisci? Ti lasciamo al testo del singolo.

Il testo di Soldi di Mahmood

In periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo

Ti sembrava amore era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

Prendi tutta la tua carità

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Su una sedia lei mi chiederà

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi

Come se avessi avuto soldi

Prima mi parlavi fino a tardi

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Waladi waladi habibi ta’aleena (figlio mio, figlio mio, amore, vieni qua) traduzione dall’arabo

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

Waladi waladi habibi sembrava vera

La voglia la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi…

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va come va come va

Sai già come va come va come va.