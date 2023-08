I Maneskin tornano a sorpresa con un nuovo singolo dal titolo “Honey (are u coming?)”. Al momento non si sa nulla di più ma la certezza è che si tratta di un regalo inaspettato e graditissimo per i fan in tutto il mondo che attendono l’uscita del nuovo brano in arrivo dopo l’ultimo album Rush, al numero 1 in classifica in ben 15 Paesi.

L’ annuncio, per la verità, è un annuncio a metà. Con un post condiviso sui suoi canali social ufficiali, infatti, la band si è limitata a svelare solamente il titolo della nuova canzone senza fornire ulteriori dettagli a proposito del brano, a partire dalla data d’uscita.

Nel post hanno voluto offrire un’anteprima di pochissimi secondi del brano, che dovrebbe essere prodotto nientemeno che da Martin Garrix, dj e produttore olandese tra i più richiesti a livello mondiale e già al fianco, tra gli altri di Dua Lipa e Macklemore.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno vivendo un’estate spettacolare con il sold out del loro tour. Non solo stadi italiani, ma i Maneskin protagonisti anche nei Festival internazionali come Coachella, Glastonbury e Primavera Sound. A settembre la band sarà nuovamente live con “Rush!World Tour”, tournée nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa.

Maneskin “Honey (are u coming?)”: nominati agli Mtv Video Music Awards

Nel giorno in cui hanno annunciato il loro nuovo singolo, “Honey (are u coming?)”, i Maneskin sono stati nominati per la prossima edizione degli Mtv Video Music Awards, nella categoria Best Rock con “The Loneliest”, altro brano di grande successo.

All’evento, in programma al Prudential Center nel New Jersey il 12 Settembre prossimo, la band romana dovrà vedersela con i Foo Fighters, i Metallica, i Muse e i Red Hot Chili Peppers con Tippa My Tongue. I Maneskin avevano già vinto, primi artisti italiani in assoluto, il premio per il miglior video alternativo per il video della canzone “I wanna be your slave” agli VMA 2022.

