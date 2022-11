Manuel Agnelli è un cantante di Milano classe 1966 fondatore del gruppo alternative rock Afterhours. Voce di brani come Signorina Mani Avanti, La profondità degli abissi, Milano con la peste, Ballata per la mia piccola iena, Voglio una pelle splendida fino a Ci sono molti modi.

Ed oggi Manuel Agnelli torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 4 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Lo Sposo sulla Torta che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta di un singolo estratto da Ama il prossimo tuo, il suo primo album da solista, ed arriva dopo Proci.

Il cantante Manuel Agnelli

Il significato de Lo Sposo sulla Torta

Lo Sposo sulla Torta, nuovo singolo di Manuel Agnelli, si caratterizza per il suo ritmo soul e parla del sottile gioco che si prova all’inizio di una relazione quasi sul filo della schizofrenia: “E’ tardi per chiamarlo amore, è presto per chiamarlo amore”. Si rivolge alla persona amata che cerca un nuovo lui e soprattutto una nuova speranza, ma lui non può darle nulla di tutto questo: “Beh, lo sai, la cerco anch’io..Ogni giorno, ogni sera faccio solo quel che so”.

Nel frattempo, Manuel Agnelli si prepara per tornare live con il suo nuovo tour nei club che inizierà il 3 dicembre da Modugno per poi girare un po’ tutta l’Italia con le tappe a Pozzuoli, Firenze, Milano, Ciampino, Nonantola, Senigallia fino alla data finale di Torino attesa per il 22 dicembre.

