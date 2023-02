Il Festival di Sanremo quest’anno è stato un vero e proprio spettacolo: non solo a livello delle canzoni che sono state portate in gara, ma anche per le amicizie che sono nate. Una tra tutte quella tra Marco Mengoni e Lazza, rispettivamente arrivati al primo ed al secondo posto sul palco dell’Ariston con le loro Due Vite e Ceneri. Lo stesso cantante di Ronciglione ha rivelato di aver trovato in Lazza uno dei suoi migliori amici. Infatti, da quel momento i due sono diventati inseparabili e ci hanno regalato momenti unici.

Impossibile non essersi emozionati davanti il forte abbraccio che li ha visti protagonisti poco prima dell’annuncio del vincitore e subito dopo. Da quel momento i due sono stati protagonisti di siparietti comici come, ad esempio, quando Lazza ha assaggiato un gusto di gelato con il nome di Marco Mengoni e non solo. I due sono diventati a tutti gli effetti non solo amici o colleghi, ma anche fratelli tanto che tra di loro si chiamano affettuosamente “bro”. Marco Mengoni ieri è stato ospite di Stasera C’è Cattelan ed in questa occasione ha voluto fare un importante appello all’amico. Luci soffuse, musica di sottofondo e le sue parole:

“Sono più di 12 ore che non mi risponde ai messaggi Lazza. Io vorrei fare questo appello, mi sto iniziando a preoccupare. Quindi Lazzinho manda un messaggino a mamma, dai”.

Marco Mengoni e Lazza sul palco dell’Ariston

Ovviamente non sono mancate le risate per questo appello inedito. In realtà Lazza è sparito per un po’ anche dai social network. Da oltre 24 ore non pubblica storie o post su Instagram e l’ultimo scatto lo ritrae in compagnia della fidanzata Deborah Oggioni. D’altronde Lazza sta vivendo un periodo davvero molto pieno e ricco di soddisfazioni quindi il tempo per dedicarsi ai suoi profili social scarseggia. Lazza risponderà all’appello di Marco Mengoni e tornerà a farsi sentire oppure continuerà nel suo silenzio? Il loro bellissimo rapporto che è nato a Sanremo ha fatto sognare i fan che sperano in un duetto tra Lazza e Marco Mengoni in un prossimo futuro. Si tratta di due artisti, entrambi giovani e di talento quindi il successo di una loro possibile collaborazione è assicurato. Senza dubbio entrambi stanno vivendo un periodo magico dopo il Festival di Sanremo.

E tu cosa ne pensi di questa amicizia tra Marco Mengoni e Lazza? Ti piacerebbe vederli duettare in un singolo insieme?