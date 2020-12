Natale si avvicina velocemente, e Apple TV si mette al passo con le festività in arrivo programmando un grande spettacolo natalizio: Mariah Carey’s Magical Christmas Special.

A partire dal 4 dicembre, infatti, sulla piattaforma streaming Apple TV viene messo a disposizione uno show che non è un semplice concerto, ma un vero e proprio evento dedicato al Natale. A capitanare il tutto, la regina delle feste natalizie, Mariah Carey, che da anni ormai ci accompagna sulle note di All I Want For Christmas Is You.

Cosa vedremo nel Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Lo show natalizio capitanato da Mariah Carey non sarà un semplice concerto in streaming, ma un evento che conterrà musica dal vivo, balletti, coreografie e tanto altro.

Accanto a Mariah Carey ci saranno numerosi ospiti, tra i quali spiccano i nomi di Snoop Dogg, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Jermaine Dupri, Billy Eichner, Misty Copeland, Tiffany Heddish, Mykal-Michelle Harris e molti altri.

Inoltre, con grande sorpresa, vedremo anche i figli della Carey, ossia Monroe e Moroccan, gemellini dell’età di 9 anni che faranno compagnia alla mamma in alcuni momenti, e avranno modo di farci ritrovare la magia del Natale.

Il trailer di che vi mostriamo in cima all’articolo mostra quella che sarà la vera atmosfera della festa. Mariah Carey sarà una vera e propria “aiutante di Babbo Natale”, e presenterà tanta musica e spettacoli in ambientazioni da sogno in puro stile natalizio, con neve, stelle di natale, fuochi d’artificio e tutto quello che possa, anche soltanto per un momento, farci dimenticare questo terribile anno che stiamo passando a livello globale, e ritrovare la magia del Natale.

A me il trailer ha messo subito allegria, e tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.