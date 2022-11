È morto oggi, 29 Novembre 2022, a 66 anni dopo una lunga malattia, l’attore statunitense, Clarence Gilyard Jr. particolarmente noto per i suoi ruoli in “Die Hard – Trappola di cristallo” e nei telefilm “Walker, Texas Ranger” e “Matlock”.

L’annuncio della scomparsa, senza ulteriori dettagli, è stato dato con un comunicato dall’Università del Nevada, con sede a Las Vegas, dove Gilyard era dal 2006 professore di cinema e teatro presso il College of Fine Arts.

“Il professor Gilyard è stato un faro di luce e forza per tutti quelli che lo circondavano”, ha detto Heather Addison, presidente del film UNLV.

“Ogni volta che gli chiedevamo come stava, dichiarava allegramente che era “Benedetto”. Siamo veramente quelli che hanno avuto la fortuna di essere suoi colleghi e studenti per così tanti anni. Ti amiamo e ci mancherai moltissimo, Professor G!”, hanno dichiarato i colleghi e gli alunni.

Morto Clarence Gilyard Jr: il ricordo della sua carriera

Abile attore cinematografico, televisivo e teatrale, Gilyard ha lasciato un’immagine duratura negli anni ’80 dopo una serie di apparizioni televisive come guest star. Per gli appassionati di cinema, è noto per aver interpretato Theo, il presuntuoso hacker informatico di Hans Gruber interpretato da Alan Rickman nel film “Die Hard – Trappola di cristallo” del regista John McTiernan, che segnò soprattutto l’avvio della grande carriera di Bruce Willis.

Nel 1989 è stato un volto familiare della televisione, interpretando l’investigatore privato Conrad McMasters nel legal drama “Matlock” apparendo in ben 85 episodi prima di lasciare la serie nel 1993 per un ruolo ancora più importante, quello di Jimmy Trivette, il braccio destro del duro sergente di Chuck Norris nella serie western della CBS “Walker, Texas Ranger”.

È apparso in tutti i 196 episodi dell’ottava stagione della serie. Dopo il finale nel 2001, Gilyard ha continuato a recitare in vari film e programmi TV.

La biografia

Nato il 24 Dicembre del 1955 a Moses Lake, nello stato di Washington, Gilyard è cresciuto in una famiglia di militari e si è sempre spostato attraverso basi aeree negli Stati Uniti fino alla sua adolescenza, prima che la sua famiglia si stabilisse definitivamente in California.

Dopo aver trascorso un anno all’Air Force Academy come cadetto, Gilyard ha frequentato lo Sterling College e, successivamente, la California State University, Long Beach e la California State University, Dominguez Hills, dove ha conseguito una laurea in recitazione.

Dopo la sua carriera da attore è tornato al mondo accademico nel 2006, unendosi al dipartimento di teatro dell’Università del Nevada, Las Vegas come professore associato. Gilyard ha anche lavorato come produttore e regista, dirigendo un episodio di “Walker, Texas Ranger”.

Si è sposato due volte e ha avuto quattro figli. Prima con Catherine Dutko e nel 2001 ha poi sposato Elena Gilyard.

