Murder Mystery è un film che ha fatto il suo debutto su Netflix nel giugno 2019. Diretto da Kyle Newacheck, vede protagonisti gli attori Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Il film ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. È sufficiente pensare che è stato il terzo film più popolare del 2019 tra quelli pubblicati su Netflix ed è diventato il quinto film originale più visto di sempre sulla piattaforma di streaming con 73 milioni di visualizzazioni. Sappiamo che Netflix è alla ricerca di titoli innovativi per attirare l’attenzione del pubblico, ma ha deciso anche di puntare le sue risorse in titoli che hanno avuto un buon successo e non poteva essere da meno Murder Mystery. Durante un collegamento video in occasione dell’evento Tudum di Netflix, Jennifer Aniston ed Adam Sandler hanno confermato il ritorno del sequel di Murder Mystery.

I protagonisti di Murder Mystery

Certo, ci è voluto un po’ di tempo per riuscire a farlo entrare in lavorazione visto che, al momento, i ritmi sono ancora un po’ rallentati a causa della pandemia, ma ora finalmente ci siamo. La Aniston e Sandler sono amici di vecchia data e sono pronti a collaborare anche in questo nuovo lavoro. Le riprese del film non sono ancora iniziate, è necessario aspettare ancora un po’ per definire tutti i dettagli. Ovviamente la curiosità del pubblico è molto forte poiché il primo capitolo è andato in scena in Italia ed ora vogliono sapere dove si svolgerà il sequel della storia che vede protagonisti Nick Spitz e la moglie Audrey.

E tu hai seguito Murder Mystery? Cosa ti aspetti da questo sequel? Ti aspettiamo nei commenti!