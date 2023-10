Netflix è sempre più sulla cresta dell’onda perché il suo obiettivo è quello di poter attirare un numero maggiore di nuovi abbonati. Certo, la piattaforma di streaming sta prendendo delle decisioni drastiche come, ad esempio, l’ultima arrivata in Italia, ovvero la decisione di dire addio al piano base a cui siamo abituati.

Senza dubbio, uno dei titoli che ha avuto maggiore successo tra quelli presenti in catalogo, è stato The Crown. La serie tv tornerà a breve sul piccolo schermo con la sua ultima stagione: è vero, si tratta di una storia romanzata, ma al tempo stesso ci permette di conoscere per bene la storia della Regina Elisabetta e dei suoi successori come il figlio Carlo e la sua relazione con Lady Diana. C’è un po’ di tristezza per quella che sarà l’ultima stagione di The Crown e che arriverà il 16 novembre sulla piattaforma di streaming con la prima parte e poi per la seconda parte appuntamento al 14 dicembre. Tuttavia, Netflix ci tiene a non deludere il suo pubblico ed è al lavoro per una nuova serie biografica che sarà dedicata ad uno dei personaggi più amati nel mondo americano e non solo. Stiamo parlando di John F. Kennedy, presidente degli Stati Uniti.

John F. Kennedy

La miniserie è in fase di lavorazione ed è stata affidata ad Eric Roth (già a capo di successi mondiali come Forrest Gump e Dune) come sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Peter Chernin e Jenno Topping. Sappiamo che si baserà su JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956, la biografia pubblicata da Fredrik Logevall nel 2020 (e con un secondo capitolo in arrivo). La serie tv avrà l’obiettivo di farci conoscere al meglio il personaggio di John F. Kennedy iniziando dalla sua infanzia in Massachusetts fino al percorso che lo ha portato a diventare il Presidente più giovane di sempre negli Stati Uniti. D’altronde la vita di Kennedy si presta molto bene a diventare una serie tv, si tratta di un personaggio carismatico con alle spalle una famiglia importante e la sua vita privata e professionale verrà raccontata senza filtri.

Nella miniserie verranno toccati temi importanti come il suo servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale o durante la Guerra Fredda. Poi, ovviamente, ampio spazio anche al 22 novembre 1963, giorno del suo assassinio a Dallas. Non è la prima volta che la vita di John F. Kennedy viene raccontata in tv, si è iniziato già negli anni ’60 quindi questa miniserie di Netflix ha tutte le carte in regola per essere un nuovo successo, sulla falsa riga di The Crown. Al momento non ci è ancora dato sapere chi vestirà i panni di John F. Kennedy anche se è iniziato fin da subito il toto nome sui social. C’è chi non ha dubbi sul fatto che sarà Caspar Phillipson perché gli assomiglia molto ed ha già vestito i suoi panni in cinque titoli o magari sarà Micheal C. Hall che lo ha interpretato proprio durante la seconda stagione di The Crown. Non ci resta altro che avere un po’ di pazienza ed aspettare di conoscere ulteriori news su questo nuovo progetto in arrivo su Netflix.

E tu cosa ne pensi di questo progetto? Ti interesserebbe conoscere la vita di John F. Kennedy? Ti aspettiamo nei commenti!