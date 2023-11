Nuova collaborazione argentino-spagnola in vista: stiamo parlando di quella tra le artiste Nicki Nicole e Bad Gyal, che hanno deciso di unire le forze – e le voci – per dar vita ad un nuovo brano dai vibranti toni reggaeton.

Il lavoro in questione si chiama “Enamórate” e, a partire dalla notte di ieri giovedì 16 novembre 2023, è stato reso disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Addentriamoci allora un po’ anche noi in questa caliente canzone, scoprendo qui di seguito qual è il significato del testo di “Enamórate“.

Pronti anche voi ad innamorarvi?

Significato di “Enamórate”

Questo brano rappresenta un inno alla sensualità delle due cantanti, per le quali tutti impazziscono e provano un dirompente desiderio, in particolare durante una scatenata sera in discoteca in cui le donne e i loro corpi sinuosi sono al centro della pista… e dell’attenzione (“Senza essere a letto, hai voglia, lui mi ha guardato e ha commentato con i suoi amici, ci muoviamo dolcemente e adesso ci mangiano con gli occhi“).

Nel testo c’è tuttavia anche spazio per un attacco scagliato nei confronti delle persone che copiano il loro stile, le quali però, per quanto ci provino, non riusciranno mai e poi mai ad arrivare all’altissimo livello da loro ottenuto nel corso del tempo (“Copiano lo stile, ma non hanno i mezzi per raggiungerlo.”).

Anche perchè, del resto, “di Bad Gyal ce n’è solo una, e come Nicki nessuna.”