Il film “Nowhere“, uscito nel 2023 e disponibile su Netflix Italia, inizia con Mia e Nico che abbandonano il loro paese oppresso per cercare una nuova vita in una terra lontana dove sperano di poter vivere in pace. Nel loro paese c’è una mancanza cronica di cibo e una tensione palpabile nell’aria. Gli elicotteri e la polizia sorvegliano costantemente la situazione e le persone vengono catturate e arrestate, o meglio assassinate. Non vengono fatte eccezioni neanche per donne incinte o bambini.

Mia e Nico partono su un camion che si chiama Nowhere, dopo aver dato tutto quello che possedevano a dei trasportatori illegali. Mia è incinta e il loro piano è di andare in Irlanda per un futuro migliore. Hanno una frase romantica che si dicono spesso: “Ti amo più di ieri ma meno di domani”.

Dopo aver affrontato una serie di difficoltà, inclusa la perdita della loro figlia Uma, la coppia si separa durante il viaggio. A causa del gran numero di persone che cercano di fuggire, vengono distribuiti su due camion diversi ed è in questo momento che i due sono costretti a separarsi.

Nico è sempre stato una persona ottimista e il pilastro su cui Mia poteva contare. Una volta separata da lui e dopo l’incidente in cui la polizia ha ucciso i suoi compagni di viaggio, Mia si ritrova da sola nel container. Per peggiorare le cose, durante una tempesta in mare, il suo container viene catapultato in mare dalla nave su cui si trovava.

Senza Nico, Mia si sente completamente persa. Tuttavia, si ricorda una frase che Nico aveva detto all’inizio del loro viaggio: “come puoi essere sola se sei incinta?”. Questa frase le dà la forza di andare avanti, nonostante si trovi in un container deserto senza cibo e con l’acqua che inizia a filtrare attraverso dei buchi.

È difficile capire da dove Mia abbia trovato il coraggio di sopravvivere in quel container, senza aiuto. Deve essere stato terribile svegliarsi e vedere solo un mare infinito intorno a sé. E, come se non bastasse, deve anche pensare al bambino che sta per nascere. A un certo punto, i rumori degli animali marini che vivono nell’oceano diventano sempre più inquietanti, resi ancora più spaventosi dagli effetti sonori.

Arriva poi il momento in cui le acque di Mia si rompono. La tensione è palpabile e la scena del parto è incredibilmente emotiva e potente. Utilizzando delle corde presenti nel container, Mia riesce a partorire, dimostrando un coraggio e una determinazione straordinari.

Una scena che colpisce particolarmente è quando, a causa della mancanza di cibo, Mia è costretta a mangiare la placenta. Mostra un’incredibile inventiva e ingegnosità, usando tutto ciò che ha a disposizione nel miglior modo possibile. Utilizza dei contenitori in plastica per conservare il pesce e delle cuffie per creare una rete e un’amaca per il suo bambino.

Dopo aver visto questo film, è impossibile non chiedersi se esista qualcosa che una donna non possa fare. Se Mia è riuscita a sopravvivere in quelle condizioni estreme, allora tutto è possibile. La storia è sconvolgente fin dall’inizio, e mostra le sofferenze di innumerevoli persone causate da un regime oppressivo che ha preso il controllo del paese.

A mio parere, Anna Castillo, che interpreta Mia, offre una performance eccezionale e conquista il cuore del pubblico. Il film, che dura 109 minuti, nonostante sia un thriller di sopravvivenza, offre un messaggio profondo e motivante. Se una donna come Mia è in grado di sopravvivere in un container abbandonato, in mezzo all’oceano, senza terra in vista, allora non c’è niente che sia irraggiungibile.

E tu hai visto Nowhere? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti qui sotto. A mio avviso merita un bel 7.