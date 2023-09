One Piece – Tutti all’arrembaggio è una serie animata giapponese che ha ottenuto un gran successo. È sufficiente pensare che è nata nel 1997, da un’idea di Eichiiro Oda (allora aveva soli 22 anni), ed è ancora oggi in produzione diventando un punto di riferimento nel mondo dell’anime con oltre 1000 episodi.

Così famosa che Netflix ha deciso di introdurla nel suo palinsesto con un adattamento in live action, ovvero con attori veri e propri rendendo felici i fan dell’anime giapponese. Le riprese sono andate in scena in Sud Africa, più precisamente a Città del Capo, dove sono create le ambientazioni, mentre Eichiiro Oda è la produttrice esecutiva. E finalmente la serie tv ha fatto il suo debutto sulla famosa piattaforma di streaming la scorsa settimana e fa già parlare di sé perché nella settimana tra il 28 agosto ed il 3 settembre è stata la serie tv in lingua inglese più vista su Netflix in ben 84 paesi. Numeri da record per un totale di oltre 140 milioni di ore visionate ed oltre 18 milioni di visualizzazioni. Tra i paesi in cui One Piece è in testa c’è anche la nostra Italia, mentre ottiene la medaglia d’argento negli Stati Uniti dove è arrivata seconda alle spalle della miniserie Who Is Erin Carter?

D’altronde One Piece era attesa con ansia dai fan anche perché se ne parlava già dal 2017, quindi sono passati diversi anni prima che abbia visto la luce ed abbia fatto il suo debutto. Si tratta di risultati davvero incredibili che hanno portato la serie tv a superare capolavori come Mercoledì e Stranger Things 4 che erano i detentori, a pari merito, del record. E non si tratta di un record solo per il numero di visualizzazioni, ma anche per quelli di gradimento che ci fanno capire quanto il live action sia stato un successo e come, soprattutto, abbia superato i dubbi di chi non credeva in tutto questo. Arrivati a questo punto, la domanda che sorge spontanea è quella di chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione di One Piece. Al momento non è ancora stata rinnovata e non ci sono conferme ufficiali, ma ovviamente ci sono tutti i presupposti per fare in modo che ci sarà un secondo capitolo. È impossibile non accontentare i fan che hanno accolto con grande entusiasmo questo nuovo lavoro, nonostante le differenze tra il live action e l’anime.

Netflix è sempre alla ricerca di nuovi utenti, ma cerca anche di tenere fedeli gli abbonati di sempre puntando su titoli che piacciono. Tuttavia sembra difficile che il nuovo capitolo di One Piece possa arrivare sul piccolo schermo già il prossimo anno. Tra lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood e tra il fatto che un live action richiede maggiore tempo, non si può sperare in tempi più brevi, ma comunque Netflix vuole sfruttare l’entusiasmo e non andrà oltre il 2025. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal secondo capitolo di One Piece? Sicuramente ci sarà spazio per Alvida, ma non sarà certo un cammino facile per Luffy e la sua ciurma.

