One Piece di Netflix riesce a catturare gran parte dell’autenticità, del cuore e dello spirito d’avventura del capolavoro di Oda, nonostante qualche momento un po’ goffo.

Ricchezza, fama, potere. Da quando Eiichiro Oda ha creato la leggendaria serie di manga e anime One Piece, questa è riuscita a conquistare tutto questo e molto altro. Dal 1997, questa avvincente serie di Shonen Jump ha mantenuto un incredibile livello di affetto e popolarità, sfociando in vendite record e diventando una delle serie anime più longeve in circolazione. Come il protagonista della serie, Monkey D. Luffy, anche One Piece si è costruita una certa reputazione: un’eredità colma di meraviglia, avventura, esuberanza e un pizzico di notorietà, dovuta al suo numero sempre crescente di episodi. Ora, i Pirati di Cappello di Paglia hanno impostato la rotta per una nuova avventura, in acque burrascose e guidati dalle decisioni degli esecutivi dei servizi di streaming; One Piece ha ora una serie live-action su Netflix. E, come per le altre avventure del gruppo, è un viaggio seriamente divertente.



Dopo le reazioni tiepide alla versione live-action di Death Note realizzata da Netflix, c’era un po’ di apprensione riguardo a questo nuovo progetto. Tuttavia, One Piece di Netflix ha avuto un successo strepitoso. Netflix ha creato un adattamento che non solo onora la sua fonte originale, ma crea anche una propria identità. Anche se la serie soffre di alcuni dei problemi tipici nell’adattare un manga in una serie televisiva live-action – come dialoghi e riprese cinematografiche un po’ goffe – Netflix ha scoperto un vero e proprio tesoro con questa serie.

Il mondo in cui si svolge One Piece è simile ma anche drasticamente diverso dal nostro. La storia inizia poco dopo l’alba dell’Era dei Grandi Pirati, un periodo seguito alla morte del grande pirata Gold Roger. Molti pirati si sono dati alla ricerca del tesoro che ha lasciato… il “One Piece”. Tra questi c’è Monkey D. Luffy, interpretato da Iñaki Godoy, che sogna di trovare questo tesoro e diventare il Re dei Pirati. Nonostante alcuni possano trovare ingenua la sua ferma convinzione nel seguire il suo sogno ad ogni costo, nel corso della serie dimostra più volte che la sua tenacia e il suo spirito sono la sua più grande forza. Oltre, naturalmente, al corpo di gomma ottenuto dopo aver mangiato uno dei frutti del diavolo.

La dedizione di Luffy ad essere una persona gentile e un amico leale lo rende subito simpatico a un gruppo di simpatici (e tosti) personaggi con sogni propri. Tra questi ci sono Roronoa Zoro, un abile combattente che vuole diventare il più grande spadaccino del mondo; Nami, una misteriosa ladra che vuole creare una mappa del mondo; Usopp, un cecchino amante delle storie straordinarie che vuole imparare ad essere coraggioso; e Sanji, un cuoco donnaiolo che vuole trovare gli ingredienti migliori al mondo per cucinare. Nel corso degli otto episodi, questi cinque personaggi si aiutano a vicenda a superare dolori passati, ad affrontare le forze d’elite del Governo Mondiale, a respingere pirati rivali e, alla fine, a formare l’equipaggio di pirati più adorabile che ci sia.

Anche se il materiale è immenso, i creatori della serie, Matt Owens e Steven Maeda, gestiscono il tutto in modo magistrale. La serie brilla di personalità e cuore, principalmente grazie a un cast davvero carismatico. Certo, ci sono alcune deviazioni di personalità quando confrontiamo i personaggi della serie con quelli che conosciamo e amiamo dal manga, ma ogni attore riesce a far prendere vita al proprio personaggio e ha un’ottima alchimia con gli altri membri del cast. Anche i personaggi secondari, da Shanks a Garp, da Koby a Helmeppo, da Zeff a Kaya, e fino ad Arlong, Kuro, Mihawk e un Buggy decisamente “Jokerizzato”, sono tutti scintillanti e incredibilmente fedeli ai loro omologhi nel manga.

Ogni personaggio è esplorato a fondo, non solo a livello superficiale. La serie si prende tutto il tempo che serve per sviscerare le gioie, i dolori e le motivazioni di ciascun protagonista in ogni singolo episodio. Così facendo, ti senti come se davvero li conoscessi, rendendo più comprensibili e sentite le scelte che fanno nel corso della storia.

Dal punto di vista visuale, la serie è un po’ un miscuglio. Se da un lato le coreografie dei combattimenti, gli scenari e alcuni degli effetti speciali sono particolarmente belli, dall’altro, alcune scelte di cinematografia e colorazione lasciano un po’ a desiderare. La parte forse più discutibile potrebbe essere il tono eccessivamente seppia della serie, che sembra in contrasto con il mondo colorato dell’anime One Piece. Inoltre, alcuni effetti raggiungono livelli di goffaggine degne di serie simili (come la velocità sovrumana un po’ scattosa di un cattivo).

Detto questo, One Piece di Netflix riesce a catturare molto della sincerità, del cuore e dello spirito d’avventura che il capolavoro di Oda ha costantemente offerto per quasi tre decadi. Con un cast brillante e ben assemblato, coreografie dinamiche, e giusta dose di assurdità da anime, oltre a un pugno di cambiamenti nella trama e nei personaggi che rendono la serie più digeribile per il pubblico di Netflix, i creatori sono riusciti a creare una prima stagione veramente affascinante.

Il cast di One Piece. Credits: Netflix.

Nel complesso, la serie ha più pregi che difetti (davvero pochi). I momenti positivi comprendono un cast praticamente perfetto che riesce a generare un sacco di fascino e alchimia tra gli attori. Mantiene anche un livello di assurdità da anime che delizierà i fan senza alienare i nuovi arrivati. Le coreografie dei combattimenti sono impressionanti e coinvolgenti, e i cambiamenti nella trama creano dinamiche interessanti pur continuando a celebrare il materiale originale. Tutto ciò cattura l’essenza, il cuore e lo spirito d’avventura che hanno reso One Piece famoso nel mondo intero.

Ma come ogni serie, anche questa ha i suoi punti deboli. Alcuni effetti speciali sembrano a basso budget, il dialogo può essere a tratti goffo e il lavoro di camera a volte distrae più che aiutare. La scelta di una colorazione troppo calda aggiunge una qualità fangosa che sembra in contrasto con il mondo vibrante dell’anime.

In definitiva, la prima stagione di One Piece su Netflix è un viaggio che vale la pena fare. È una celebrazione amorevole sia per i fan di lunga data sia per i nuovi arrivati che potrebbero essere curiosi di imbarcarsi in questa avventura. Non è senza i suoi difetti, certo, ma quello che offre in termini di cuore, avventura e semplice divertimento supera di gran lunga le sue mancanze. Così, se siete pronti a salpare per un’avventura epica, issate le vele e preparatevi a entrare nel mondo meraviglioso di One Piece su Netflix.

E tu hai visto la prima stagione di One Piece? Ti è piaciuta? Dì la tua nei commenti qui sotto.

Curiosità su One Piece di Netflix

Titolo Serie : One Piece

: One Piece Paese : Stati Uniti d’America, Giappone

: Stati Uniti d’America, Giappone Anno : 2023 – in produzione

: 2023 – in produzione Formato : Serie TV

: Serie TV Genere : Avventura, Azione, Commedia, Fantastico

: Avventura, Azione, Commedia, Fantastico Stagioni : 1

: 1 Episodi : 8

: 8 Durata Episodi : 49-64 minuti

: 49-64 minuti Lingua Originale: Inglese

Crediti

Ideatori : Matt Owens, Steven Maeda

: Matt Owens, Steven Maeda Regia : Marc Jobst, Emma Sullivan, Tim Southam, Josef Wladyka

: Marc Jobst, Emma Sullivan, Tim Southam, Josef Wladyka Soggetto : Basato sul manga di Eiichirō Oda

: Basato sul manga di Eiichirō Oda Sceneggiatura: Diversi autori, inclusi Matt Owens e Steven Maeda

Interpreti e Personaggi

Iñaki Godoy : Monkey D. Rufy

: Monkey D. Rufy Emily Rudd : Nami

: Nami Mackenyu : Roronoa Zoro

: Roronoa Zoro Jacob Romero Gibson : Usop

: Usop Taz Skylar : Sanji

: Sanji Vincent Regan : Monkey D. Garp

: Monkey D. Garp Jeff Ward : Bagy il Clown

: Bagy il Clown Morgan Davies: Kobi

Doppiatori e Personaggi

Leonardo Della Bianca : Monkey D. Rufy

: Monkey D. Rufy Veronica Puccio : Nami

: Nami Manuel Meli : Roronoa Zoro

: Roronoa Zoro Alex Polidori : Usop

: Usop Alessandro Campaiola : Sanji

: Sanji Dario Oppido : Monkey D. Garp

: Monkey D. Garp Emiliano Coltorti : Bagy il Clown

: Bagy il Clown Riccardo Suarez: Kobi

Aspetto Tecnico

Fotografia : Varie persone, inclusi Michael Swan e Michael Wood

: Varie persone, inclusi Michael Swan e Michael Wood Musiche : Sonya Belousova, Giona Ostinelli

: Sonya Belousova, Giona Ostinelli Scenografia : Nicole Hirsch Whitaker, Michael Wood

: Nicole Hirsch Whitaker, Michael Wood Costumi : Diana Cilliers

: Diana Cilliers Effetti Speciali: Team con Mickey Kirsten e altri