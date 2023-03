Jamie Lee Curtis, agli Oscar 2023 si è aggiudicata la statuetta come Miglior Attrice non protagonista, portando a casa la statuetta d’oro alla sua prima nomination in carriera.

La divertente performance in “Everything Everywhere All At Once” ha permesso alla Curtis di sbaragliare la concorrenza, battendo sia Angela Bassett che fino a pochi giorni fa sembrava la favorita per questa categoria sia la collega Stephanie Hsu co-protagonista della stessa pellicola pluripremiata.

Nel film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert Jamie Lee Curtis interpreta una scrupolosa quanto minacciosa dirigente dell’agenzia delle entrate, un vero incubo per la protagonista, interpretata da Michelle Yeoh.

Durante il discorso per il ritiro del premio, l’attrice statunitense ha voluto ringraziare tutto il gruppo di artisti che ha realizzato il film e tutti i colleghi del cast, in particolare Ke Huy Quan, che ha vinto l’Oscar per miglior attore non protagonista proprio prima di lei.

“Sembra che sono qui da sola ma non sono affatto da sola. Ci sono centinaia di persone con me.”

Oscar 2023: Jamie Lee Curtis elogia i genitori e dedica il premio a tutta la sua famiglia

L’attrice, la cui carriera è stata lanciata dal franchise di Halloween, ha voluto dedicare la vittoria a “tutte le persone che hanno supportato tutti i film di genere che ho realizzato” e soprattutto la sua famiglia, il marito Christopher Guest, le loro figlie, Annie e Ruby, e sua sorella Kelly.

Ha inoltre ricordato i genitori, entrambi nominati ai premi Oscar in diverse categorie.

Il padre di Lee, Tony Curtis, è stato candidato nel 1959 come miglior attore protagonista per “La parete di fango” di Stanley Kramer, mentre sua madre, Janet Leigh, è stata nominata nel 1961 come migliore attrice non protagonista per “Psycho” di Alfred Hitchcock.

Ancora incredula, Jamie Lee Curtis si è commossa concludendo il suo intervento con: “Ho appena vinto un Oscar!”

La statuetta consegnata all’attrice statunitense è stata la seconda delle sette attribuite alla pellicola “Everything Everywhere All At Once”.

E tu, sei d’accordo con gli Oscar 2023 e la vittoria di Jamie Lee Curtis? Lascia un commento!