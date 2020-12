Gli Academy Awards hanno annunciato i nomi dei produttori per la 93esima cerimonia degli Oscar: Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh.

Rispettivamente, il candidato all’Emmy (“Zoboomafoo”), il candidato all’Oscar (“Django Unchained” e “Erin Brockovich”) e il premio Oscar Steven Soderbergh (miglior regista per “Traffic” del 2000) produrranno il prossimo spettacolo, che andrà in onda domenica 25 aprile 2021. Questa è la prima volta che il trio produce la trasmissione annuale degli Oscar.

“I prossimi Oscar saranno l’occasione perfetta per l’innovazione e per rivedere le potenzialità degli Awards”, hanno affermato il presidente dell’Academy David Rubin e il CEO dell’Academy Dawn Hudson in una dichiarazione congiunta. “Questo è un dream team che risponderà direttamente a quello che succede in questi tempi. L’Academy è entusiasta di lavorare con loro per offrire un evento che rifletta l’amore mondiale per i film e il modo in cui ci connettono e ci intrattengono quando ne abbiamo più bisogno”.

“Siamo elettrizzati e terrorizzati in egual misura. A causa della situazione straordinaria in cui ci troviamo tutti, c’è un’opportunità di concentrarsi sui film e sulle persone che li realizzano in un modo nuovo, e speriamo di creare uno spettacolo che sia davvero come i film che tutti amiamo “. Collins, Sher e Soderbergh

Negli ultimi due anni, gli Oscar si sono svolti senza presentatore. In una recente intervista di Variety a Billy Crystal, che ha diretto la cerimonia per ben 9 volte, è stato chiesto dell’importanza di avere un conduttore quest’anno:

“Hai bisogno di qualcuno che ti guidi, soprattutto ora. Alcuni dei miei momenti migliori sono stati quando le cose sono andate storte. Penso che, qualunque cosa accada, l’Accademia dovrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di avere una guida attraverso lo spettacolo “

Per ora non abbiamo nessun aggiornamento in merito al conduttore dei prossimi Oscar, sappiamo solo che si svolgeranno domenica 25 aprile 2021, mentre la shortlist dei candidati sarà svelata il 9 febbraio e le nomination saranno annunciate il 15 marzo.

