Doja Cat é tornata con il nuovo singolo “Paint The Town Red”. Doja Cat pseudonimo di Amala Ratna Zandile Dlamini.

La rapper e cantante americana ha cominciato a pubblicare musica su SoundCloud durante l’adolescenza e nel 2014, grazie al singolo “So High”, ha firmato un contratto congiunto con la Kemosabe e la RCA, pubblicando l’EP “Purrr”.

Qualche anno dopo è arrivata l’opportunità del primo vero album, anticipato da singoli di successo come “Candy”, che diventa nel 2019 virale su TikTok.

Il significato di “Paint The Town Red” di Doja Cat

La canzone trasmette un senso di sfida e di sicurezza di fronte alla fama e alle critiche. Doja abbraccia la propria fama e non si lascia condizionare da opinioni negative o dalla gelosia. La cantante riconosce di poter essere vista come ribelle o diabolica, ma non si vergogna delle proprie scelte e del modo in cui si presentano.

La traduzione di “Paint The Town Red” di Doja Cat

Continua a camminare

Continua a camminare

Continua a camminare

Continua a camminare

Sì, stronza, ho detto quello che ho detto

Preferirei invece essere famoso

Ho lasciato che tutto ciò mi arrivasse alla testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Cagna, ho detto quello che ho detto

Preferirei invece essere famoso

Ho lasciato che tutto ciò mi arrivasse alla testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Mm, lei il diavolo

È una puttana cattiva, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per accontentarmi

Mm, lei il diavolo

È una puttana cattiva, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per accontentarmi

Yeah Yeah

Detto, la mia felicità è tutta la tua miseria

Ho messo un buon cazzo tutto nei miei reni

Questa Margiela non arriva senza gelosia

La mia malattia non arriva senza rimedio

Sono così divertente senza Hennessy

Vogliono solo il mio amore e la mia energia

Non puoi dire cazzate senza sanzioni

Puttana, sono nella tua merda se mi mandi a chiamare

Mi illuminerò ancora una volta

Fidati di me, ho una lungimiranza magica

Mi vedrai dormire a bordo campo

Mi vedrai mangiare altre dieci volte

Ugh, non puoi portare quella stronza da nessuna parte

Ugh, sto meglio senza capelli

Ugh, non c’è nessun segno, posso fumare qui

Ugh, dammi la possibilità e ci andrò (Sì, sì)

Sì, stronza, ho detto quello che ho detto

Preferirei invece essere famoso

Ho lasciato che tutto ciò mi arrivasse alla testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Cagna, ho detto quello che ho detto

Preferirei invece essere famoso

Ho lasciato che tutto ciò mi arrivasse alla testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Mm, lei il diavolo

È una puttana cattiva, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per accontentarmi

Mm, lei il diavolo

È una puttana cattiva, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per accontentarmi

Yeah Yeah

Ha detto che il pop guadagna soldi, ora ci provi, cagna

Potresti usare un rinnovamento con una nuova atmosfera, sorellina

Non ho bisogno di una grande funzionalità o di un nuovo aiutante

Non ho bisogno di un nuovo fan perché al mio fischio piace

Non ho bisogno di indossare una parrucca per farti piacere

Sono una puttana due volte, non sapevi che avrei vinto?

Lancia un colpo, come se stessi provando a litigare con il cibo, allora

Tutti i miei avversari aspettano che io sia te, scommetto

Ho detto, ho la guida, non ho bisogno di una macchina

Il denaro è davvero tutto ciò per cui ci sentiamo

Sto facendo cose che non hanno mai visto prima

I fan non sono stupidi ma gli estremisti lo sono

Sono un Signore dei Demoni

Cadere cosa? Non ho visto un cavallo

Chiamato il tuo bluff, meglio citare la fonte

La fama non è qualcosa di cui non ho più bisogno

Perché, stronza, ho detto quello che ho detto

Preferirei invece essere famoso

Ho lasciato che tutto ciò mi arrivasse alla testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Cagna, ho detto quello che ho detto

Preferirei invece essere famoso

Ho lasciato che tutto ciò mi arrivasse alla testa

Non mi interessa, dipingo la città di rosso

Mm, lei il diavolo

È una puttana cattiva, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per accontentarmi

Mm, lei il diavolo

È una puttana cattiva, è una ribelle

Ha messo il piede sul pedale

Mi ci vorrà molto per accontentarmi

Continua a camminare

Continua a camminare

Continua a camminare

Continua a camminare

E tu, hai già ascoltato “Paint The Town Red” di Doja Cat? Scrivi cosa ne pensi!