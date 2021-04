Prime Video sta dimostrando di non essere da meno dei suoi diretti concorrenti. Mentre Netflix e Disney + lottano a colpi di titoli inediti ed originali, anche Prime Video cerca di fare del suo meglio.

Ed ora è in arrivo una nuova serie tv sul genere thriller young adult che si intitolerà Panic. La data di uscita è prevista per il 28 maggio e sarà rilasciata in esclusiva sulla piattaforma di streaming per essere visibile in ben 240 paesi. La serie televisiva è stata scritta ed ideata da Lauren Olivier e si basa proprio sul suo omonimo romanzo che ha ottenuto numeri da capogiro diventando un best seller. Per il momento sappiamo che la prima stagione sarà composta da dieci episodi dalla durata di un’ora circa ciascuno.

Panic. la nuova serie tv di Prime Video

La serie sarà ambientata in Texas dove i neodiplomati, ogni estate, sono i protagonisti di sfide ad eliminazione sperando di poter arrivare a migliorare le loro vite. Ma in questa occasione, dovranno vedersela con le loro paure più profonde e dovranno decidere quanto sono disposti a rischiare pur di vincere e cambiare vita. Inoltre, conosciamo già il cast: Olivia Welch vestirà i panni di Heather Nill, mentre Mike Faist sarà Dodge Mason. Troveremo anche Jessica Sula nei panni di Natalie Williams ed Enrique Murciano in quelli di Sheriff Cortez.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di seguire Panic su Prime Video? Vi aspettiamo nei commenti!