È uscito oggi, Venerdì 26 maggio “Pazza musica”, il nuovo singolo di Marco Mengoni cantato insieme ad Elodie. Oltre alla nuova canzone che si preannuncia una vera e propria hit estiva arriva anche l’ultimo capitolo della trilogia multiplatino “Materia” di Marco Mengoni.

“Pazza musica” è prodotto da Epic Records Italy e Sony Music Italy e vede insieme per la prima volta il cantautore di Ronciglione ed Elodie. “Siamo molto amici ed è una cosa che ci eravamo promessi da molto tempo” ha commentato Mengoni.

Il singolo è stato scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D. Il brano è stato annunciato in anteprima sui social dei due artisti.

Mengoni, dopo la performance sul palco dell’Eurovision un paio di settimane fa, partirà da Padova il 20 Giugno, dopo l’anteprima del 17 a Bibione, con il suo tour “Marco negli stadi” che chiuderà a Roma, al Circo Massimo, il 15 Luglio.

E la romana Elodie, vincitrice del David di Donatello per “Proiettili (Ti mangio il cuore)” come “Miglior canzone originale”, ha annunciato, dopo il sold out al Forum di Assago dello scorso 12 Maggio, il suo primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”, che farà tappa a Roma, al Palazzo dello sport dell’Eur, il prossimo 25 Novembre.

Il significato di “Pazza musica” di Marco Mengoni ed Elodie

“Pazza Musica” è un inno alla libertà, nel brano i due artisti uniscono le forze per accompagnarci durante l’estate. Il sound, un misto jazz e blues dal sapore noir e retrò, risulta fresco e vivace, il ritmo lento e veloce sorprende, la voce di Mengoni porta potenza e quella di Elodie assicura sensualità: gli ingredienti per un gran successo ci sono tutti.

Il brano è un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando per un istante le preoccupazioni quotidiane. E si candida prepotentemente a diventare la hit dell’estate del 2023.

“Pazza musica” è seguita dal video diretto da Roberto Ortu, che per Mengoni ha già diretto i clip di “No stress”, “Mi fiderò”, “Cambia un uomo”, “Ma stasera” ambientato un block party ultra-inclusivo in cui Mengoni (in t-shirt con scritto “Fucker Chic”) e Elodie (per lei la frase “It’s a girl”) ballano assieme.

Il testo di “Pazza musica” di Marco Mengoni e Elodie

Giuro che oggi me ne sto per i fatti miei

Dudo, chissà cosa cerco dentro un display

E non mi va di pensare, forse è l’effetto della TV

La notte sembra il mattino, ma che cretino, non bevo più

Come cerco l’autotune mi rimani in testa e non mi passa più

Però si vede il mare, non siamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Che poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Mamma mi diceva: “Non ti fare male

Esci solo con i criminali

All’inizio sono tutti bravi

Alla fine da dimenticare”

“Sei l’unica”, non ci casco più

Voglio una pazza musica, poi sex blues

E non mi va di pensare, forse è l’effetto che mi va su

La notte sei clandestino, il giorno è un casino, non le faccio più

Quelle cose che vuoi tu

Ma che mal di testa, Madonna oh Gesù

Però si vede il mare, non siamo così male

Corriamo forte sopra le paure e il panico

Per mandare tutto al Diavolo

Senza nessun perché

Ma ti ricordi

Che ci siamo chiusi fuori di casa

Che ci siamo fatti terra bruciata

Stupide canzoni in mezzo alla strada

Che poi ti ricordi quando ti senti da solo

Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica

