Si intitola “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” ed è la nuova serie televisiva in arrivo su Disney+ questo inverno, ispirata all’omonima saga di successo per ragazzi scritta da Rick Riordan.

Vediamo subito tutti i dettagli in merito!

“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, la trama

La prima stagione della serie adatterà il primo libro della saga letteraria di Riordan, ovvero “Il ladro di fulmini“.

Protagonista è il dodicenne Percy Jackson, un ragazzo che però non è come tutti gli altri, in quanto è nato dall’unione tra un Dio dell’Olimpo ed una donna umana. La sua condizione di semidio gli permette dunque di usufruire di poteri fuori dal comune, ma la sua tranquilla quotidianità cambia d’improvviso quando Zeus lo accusa di aver rubato la propria folgore.

Deciso più che mai a dimostrare la sua innocenza, Percy partirà insieme ad alcuni fidati amici per un viaggio attraverso l’America al fine di trovare il fulmine perduto e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Alla serie ha lavorato lo stesso Rick Riordan, insieme agli showrunner Dan Shotz e Jon Steinberg: desiderio dello scrittore è stato quello di realizzare una serie il più possibile fedele alla controparte cartacea da lui scritta.

Il cast e il teaser trailer della serie tv

Il ruolo del personaggio principale, Percy Jackson, è ricoperto dal tredicenne Walker Scobell, che già abbiamo visto nel film “The Adam project“.

La protagonista femminile, la semidea figlia di Atena Annabeth Chase, è invece interpretata da Leah Sava Jeffrires, mentre a prestare il volto al satiro Grover Underwood troviamo l’attore adolescente Aryan Simhandri.

Completano il cast della prima stagione Glynn Turman, Virginia Kull, Timm Sharp, Megan Mullally, Adam Copeland, Jessica Parker Kennedy e Jason Mantzoukas.

Di seguito, potrete vedere il primo teaser trailer ufficiale di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo“.

Quando uscirà la serie tv “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”?

La data di uscita della serie è già stata fissata, e fortunatamente non dovremo aspettare molto: “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” debutterà infatti sulla piattaforma a pagamento Disney+ a partire dal prossimo 20 dicembre 2023.

In questa data verranno infatti rilasciati i primi due episodi degli otto di cui in totale la serie è composta; gli altri sei saranno invece resi disponibili alla visione con cadenza settimanale.

