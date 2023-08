Celine Dion è una cantante del Canada classe 1968. E’ diventata un volto noto a livello internazionale negli anni Ottanta con una carriera in costante crescita che l’ha portata, velocemente, a diventare una delle voci femminili più amate in tutto il mondo.

D’altronde è la voce di succesi come My Heart Will Go On, The Power of Love, I’m Alive, To Love You More fino ad arrivare a I Surrender e Because You Loved Me per citarne alcuni. Canzoni che, ancora oggi, nonostante siano passati molti anni, fanno ancora cantare tutti e soprattutto sono in grado di emozionare. Purtroppo, però, le notizie che arrivano oggi non sono per nulla piacevoli e parlano dell’imminente addio di Celine Dion al mondo della musica. A riferirle sono fonti molto vicine all’artista che si sono detti davvero preoccupati per le sue condizioni di salute che, di giorno in giorno, diventano sempre più gravi. Pare, infatti, che la cantante sia prossima al ritiro dal mondo live e che non canterà mai più in pubblico. Persone a lei care, infatti, durante un’intervista con Radaronline hanno riferito come, da tempo, Celine Dion soffra della sindrome della persona rigida, ovvero una rara patologia neurologica che le rende la vita davvero complicata con continui spasmi, crampi e dolori muscolari che provocano rigidità e cadute. Una sindrome che colpisce una persona su un milione. Le fonti hanno rivelato che:

“È così debilitata che odia uscire di casa anche solo brevemente. Ha difficoltà a camminare, la sua schiena è diventata curva e gli spasmi muscolari, a volte, sono insopportabili”.

Purtroppo c’era da aspettarselo visto che lo scorso maggio, l’artista canadese era stata costretta ad annullare tutti i suoi concerti fino ad aprile 2024 con le seguenti parole:

Céline Dion nella cover di Courage

“Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta. Sto lavorando sodo per ristabilire le forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Anche se mi spezza il cuore, è meglio che annulliamo tutto ora finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo… e non vedo l’ora di rivedervi!”

Ma così, purtroppo, non sarà. In questi mesi, infatti, si è fatto il possibile e l’impossibile per trovare una soluzione, ma nessuna medicina fa effetto. La cantante è aiutata dai tre figli avuti dal marito René Angélil, venuto a mancare nel 2016, ma anche dalla sorella Linda che si è trasferita a casa sua per aiutarla. Il tanto atteso tour l’avrebbe portata in Europa ed era atteso con ansai da tutti i suoi fan, ma purtroppo non vedrà mai la luce visto che la Dion è pronta per dire addio al mondo della musica. Una decisione, senza dubbio, sofferta visto che arriva a soli 55 anni, ma la salute deve avere la proprietà ed ora lei deve cercare di stare un po’ meglio. I suoi fan, ovviamente, sono pronti a starle vicino e non sono mancati messaggi di supporto. Si spera che la cinque volte vincitrice del Grammy possa uscire vincitrice anche questa volta, ovvero conquistare la sua vittoria più importante.

E tu sei un fan di Celine Dion? Cosa ne pensi del suo addio al mondo della musica? Ti aspettiamo nei commenti!