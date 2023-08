Il live action di Biancaneve uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo solo il prossimo anno, ma già sta facendo parlare molto. Di recente, infatti, sono state rese note le modifiche che vedremo apportate nel film rispetto al cartone originale della Disney. Modifiche che, inutile dirlo, non sono piaciute e sono state criticate dai più e che, però, lasciano il tempo che trovano perché abbiamo visto che La Sirenetta, nonostante le numerose critiche, è stato un successo.

Soprattutto non piace la scelta della protagonista. Sarà, infatti, Rachel Zegler a vestire i panni di Biancaneve che, nel film di animazione Disney, è una ragazza dalla pelle bianca come la neve, mentre l’attrice ha nel sangue un mix tra polacco e colombiano, quindi una carnagione più scura. E per quanto riguarda queste critiche, però, ha trovato l’appoggio da parte della sua collega Halle Bailey che ha, da poco, vestito i panni de La Sirenetta nel live action uscito a maggio e che ha vissuto tutto quello che sta vivendo ora la Zegler. Tuttavia, la protagonista continua a far parlare e questa volta per delle dichiarazioni che non sono piaciute neanche alla Disney. Pare infatti scontato che il film uscirà nelle sale cinematografiche, ma non è ancora sicuro. D’altronde siamo nell’epoca dello streaming e, complice soprattutto il lockdown durante il periodo del Covid, molti titoli hanno visto la luce sul piccolo schermo anziché al cinema. Sarà così anche per il live action di Biancaneve? Rachel Zegler non sembra concordare con questa possibile scelta. Queste le sue parole, senza mezzi termini, ai microfoni di ET:

“Se rimarrò lì 18 ore al giorno nel vestito di un’iconica principessa Disney merito di essere pagata per ogni ora in cui viene trasmesso in streaming online”.

I sette nani e Biancaneve nel live action

In effetti, la Zegler ha preso parte ai picchetti di protesta durante lo sciopero di protesta di attori e sceneggiatori che sta animando il mondo di Hollywood nelle ultime settimane. E queste sue dichiarazioni ci danno la conferma del suo pensiero. Tuttavia, le sue parole non sono piaciute alla Disney che quasi sicuramente farà uscire il live action di Biancaneve al cinema il 24 marzo 2024, ma che comunque non ha mai chiuso le porte alla possibilità di farlo debuttare sulla piattaforma di streaming Disney +. Una cosa è certa, il pensiero di Rachel Zegler è appoggiato da gran parte delle sue colleghe nel mondo del cinema come, ad esempio, Joan Cusak. Rachel Zegler, nel frattempo, è impegnata al cinema con La ballata dell’usignolo e del serpente, sequel di Hunger Games, che era atteso per novembre 2023, ma che subirà un ritardo proprio a causa dello sciopero d questi mesi. Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ e vedere se il live action di Biancaneve sarà possibile vederlo solo al cinema o se, magari in futuro, ci sarà la possibilità di vederlo anche sulla piattaforma di streaming Disney +.

