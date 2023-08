È solo di pochi giorni fa la notizia che, alla lista sempre più lunga dei live action in arrivo, si aggiungerà un nuovo titolo, ovvero quello di Rapunzel – L’intreccio della torre.

Rapunzel – L’intreccio della torre è uno dei titoli della Disney un po’ più moderno rispetto ai classici, risale al 2010 infatti, ma nonostante questo è comunque molto amato da tutti. Ed ovviamente, da quel momento, sono iniziati i vari rumors come è giusto che sia. Ci si chiede chi potrà far diventare i personaggi del film di animazione persone in carne d’ossa, quali attori? Per le attrici pare che non ci siano dubbi e tutti fanno il tifo per Florence Pugh, attrice del Regno Unito classe 1996. Ma per quanto riguarda il ruolo maschile? Chi vestirà i panni di Flynn Rider? Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni in quanto non c’è nulla di certo, però si sa che quando arriva una notizia del genere è impossibile non parlarne. A vestire i panni di Flynn avremo forse un noto attore che si è proposto per il ruolo e si tratta niente meno che di Zachary Levi, attore degli Stati Uniti classe 1980.

Per Zachary Levi non sarebbe certo una novità in quanto, nel 2010, ha già dato voce a Flynn nel corso del film di animazione originale della Disney ed ora pare che sia pronto anche a dare un corpo al personaggio maschile e soprattutto pare che sia pronto per tornare nel mondo della Disney. È stato lui stesso a dirlo durante una convention con i fan dove ha sollevato questo discorso:

Florence Pugh sarà la prossima Rapunzel?

“C’era questa cosa che ho visto prima: online gira voce che Florence Pugh potrebbe, potenzialmente, interpretare il ruolo di Rapunzel. E se Florence è pronta per interpretare Rapunzel..io sono pronto per essere Flynn. Inoltre ci sarebbe anche un bel trip mentale perché, tra l’altro, il mio vero cognome è proprio Pugh. Il mio nome per intero, infatti, è Zachary Levi Pugh. Avreste un Pugh – Pugh nel live action di Rapunzel! Andiamo, è fantastico”.

Ovviamente non manca un po’ di ironia, uno dei tratti che lo contraddistingue da sempre, ma lui nel frattempo si è candidato per il ruolo di Flynn al fianco della bella Florence Pugh. Non ci resta altro che aspettare e vedere se la Disney accoglierà la sua candidatura spontanea o se preferirà scegliere un altro attore. Certo, una cosa è certa: Zachary Levi conosce già bene il personaggio che dovrebbe interpretare. Nel frattempo, il pubblico si interroga anche sulle sorprese che ci potrà riservare il live action di Rapunzel. Abbiamo visto tutte le novità che sono state introdotte con i live action de La Sirenetta e di Biancaneve che si sono un po’ discostate dai temi dei titoli originali tanto che il figlio del regista di Biancaneve, classico Disney, ha affermato senza peli sulla lingua come suo padre e Walt Disney si stiano rivoltando nella tomba. Ovviamente si cerca di rendere attuale il tutto anche facendo una scelta razziale, come il caso di Halle Bailey per Ariel e Rachel Zegler per Biancaneve. Per Rapunzel, invece, se verrà confermata Florence Pugh si tratterebbe di un’attrice che rispecchia gli ideali della protagonista del film d’animazione originale.

E tu cosa ne pensi della candidatura di Zachary Levi come Flynn? Secondo te chi potrebbe prendere parte al live action di Rapunzel? Ti aspettiamo nei commenti!