Trasformato (in parte) in prigione femminile nel corso del XVII secolo, questo grande ospedale psichiatrico parigino divenne un vero e proprio incubo alla fine del XIX secolo. Era la meta obbligata di migliaia di donne considerate scomode per la società, a causa della loro età, disabilità o malattia. Maltrattate e abusate, sono state dimenticate dal mondo.

Ancora una volta è una regista donna ad essere interessata a questa pagina oscura e poco conosciuta della storia francese. Adattando il libro di Victoria Mas, pubblicato nel 2019, Mélanie Laurent racconta un punto di vista tutto femminile in questo dramma in cui padri e medici vengono autoproclamati guardiani del decoro.

Una delle vittime di questo sistema è Eugenie, una ragazza di buona famiglia un po’ troppo ribelle agli occhi di una società che chiude i ruoli di tutti, e soprattutto di tutte. Ha anche il dono di ascoltare e vedere i morti. E poiché la Francia del XIX secolo non è un regno incantato di Disney o un romanzo per giovani adulti, viene fatta rinchiudere dal padre dentro il La Pitié Salpêtrière. Benvenuta all’inferno Eugenie.

Non viene spiegato come Eugenie ha acquisito questo speciale dono. Può effettivamente sentire e vedere i morti, anche se Mélanie Laurent lascia questa parte dell’universo totalmente invisibile all’immagine. La domanda allora non è più se è pazza o no, ma se la sua cosiddetta pazzia la condannerà all’ergastolo o, al contrario, l’aiuterà a trovare una via d’uscita.

Il film è un viaggio di sopravvivenza, con due veri e propri falsi ostacoli incarnati da due attrici: Mélanie Laurent – si, fa anche l’attrice – ed Emmanuelle Bercot, che si passano il testimone nei panni delle guardiane del manicomio riuscendo a vacillare davanti ai doni di Eugenie. Ed è questo il primo grande freno della sceneggiatura, co-scritta dalla regista e da Christophe Deslandes (i due avevano già collaborato in passato). Questi due ruoli si rispecchiano così tanto che la storia sembra girarci in tondo e allungarsi senza motivo.

Emmanuelle Bercot e Mélanie Laurent in Il Ballo delle Pazze.

L’idea del film è subito leggibile. Gli uomini continuano a controllare e soffocare le donne nella società – ma non tutti, come dimostrato dal personaggio del fratello di Eugenie. La messa in scena e il montaggio sottolineano questo aspetto, soprattutto con il rito dei corsetti o il peso del potere maschile, incarnato da un dirigente dell’ospedale o da un padre.

Dal suo primo film, Les adoptés, la regista Mélanie Laurent aveva impressionato, mostrando un bellissimo sguardo sui corpi e sui volti. Questa precisione si nota anche nelle prime scene del Ballo delle Pazze, dove si concentra su schiene e colli dei protagonisti.

Tra l’altro ci stordisce con il numero tre, a cominciare dai tre personaggi principali: Eugénie, Théophile e Geneviève. Ci sono anche molte allusioni religiose, come la trinità, e tre spiriti principali catalizzano il culmine di ogni atto. Anche il finale tira i fili tra tre diversi eventi. Questa è una nota importante perché, nonostante sia stato definito un “thriller”, la produzione privilegia il ritmo lento e il dialogo naturale rispetto alla tensione estrema.

La maggior parte dei metodi utilizzati per far emergere gli intricati dettagli della trama di il Ballo delle Pazze si trovano nella cinematografia, il cui lavoro di ripresa incorpora molta simmetria. Ad esempio, i personaggi, in particolare Eugénie e Geneviève, vengono messi al centro della scena. Anche le inquadrature da dietro vengono utilizzate regolarmente per seguire i personaggi e mantenerli al centro di ogni fotogramma. Diversi angoli della stessa scena vengono ripresi e uniti insieme. Ci sono anche molti altri momenti isolati progettati specificamente per creare simmetria, come inquadrature speculari e personaggi che parlano tra loro attraverso un muro.

Mélanie Laurent e Lou de Laâge in Il Ballo delle Pazze.

L’attenzione di Laurent sulle donne nella storia è un’arma a doppio taglio. Da un lato, sembra che il cattivo principale sia una donna, l’infermiera Jeanne (Emmanuelle Bercot), che devia in modo frustrante la colpa dagli uomini come Charcot che detenevano la maggior parte del potere in questa istituzione. D’altra parte, è un’opportunità per affrontare la questione poco esplorata del perché le donne potrebbero sfruttare altre donne al servizio del patriarcato. Il Ballo delle Pazze non fornisce risposte molto complesse a questa domanda. Geneviève sembra in un primo momento un’antagonista, ma si addolcisce molto rapidamente diventando un’eroina quando decide di aiutare Eugénie. Il film ci invita a fare il tifo per lei, anche se ha iniziato a mostrare gentilezza a Eugénie solo quando ha capito che avrebbe ottenuto qualcosa in cambio. Il rovescio della medaglia, la cattiveria di Jeanne viene spiegata rapidamente da un retroscena noioso e tragico.