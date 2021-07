Di tutte le cose che i danesi fanno indiscutibilmente meglio – hygge, pesce essiccato, design industriale – i film con i supereroi non fanno parte di questa lista. Eppure la commedia d’azione insolita e vincente di Anders Thomas Jensen dal titolo “Riders of Justice” sembra esattamente ciò che mancava nella filmografia di questo periodo.

L’ex villain del Dr. Strange e grande attore scandinavo Mads Mikkelsen interpreta Markus, un soldato danese chiamato a casa dopo una tragedia familiare. Per ragioni che nessuno può spiegargli adeguatamente, un’esplosione ha distrutto un treno di Copenaghen in cui sua moglie Emma e la figlia adolescente Mathilde (Andrea Heick Gadeberg) erano presenti; sopravvive solo la ragazza. Le autorità liquidano il tutto definendolo un tragico incidente, ma può essere una coincidenza che anche un uomo destinato a testimoniare contro una famigerata banda di motociclisti fosse a bordo?

Un sopravvissuto, un uomo timido e occhialuto di nome Otto (Nikolaj Lie Kaas) non se la beve, e indaga sulla vicenda. Lui è molto bravo con i dati, dato che lavora nella statistica. E mette insieme alcune prove che ribaltano tutto. È anche tormentato dal senso di colpa per aver ceduto il suo posto a Emma pochi istanti prima che l’esplosione sigillasse il suo destino, e così decide di andare a trovare il vedovo dalla faccia di pietra Markus, presumendo che anche lui vorrà sapere la verità. Ha torto, almeno inizialmente: Markus vorrebbe che tutti, inclusa sua figlia, mettessero tutti i loro sentimenti in una piccola scatola e buttassero via la chiave.

Ma Otto lo conquista con più prove, raccolte da una banda formata da altri nerd scalmanati. Questi due protagonisti sono: il suo collega patologicamente ansioso Lennart (Nikolaj Lie Kaas) e l’esperto di tecnologia super teso Emmenthaler (Nicolas Bro). Loro sono il cervello e Markus le braccia; più che braccia pare una macchina addestrata per uccidere.

Ma nonostante tutte le sue skill, che includono bloccare pugni e spezzare il collo come grissini, Markus è tristemente inesperto nei bisogni emotivi di un’adolescente con il cuore spezzato, o in ciò che serve per interagire pacificamente con il fidanzato di Mathilde (Albert Rudbeck Lindhardt). È anche confuso dalla presenza di uomini come Otto e Lennart, le cui idee sulla risoluzione dei conflitti non comprendono l’omicidio.

Nicolas Bro, Lars Brygmann, Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen e Andrea Heick Gadeberg in Riders of Justice.

Sono quei momenti ricchi di personaggi e azione – e la frizzante di chimica che accumuna il cast – che fanno sentire Riders of Justice (che per essere onesti, è tanto una storia di antieroi quanto quella di un supereroe) un bel dono per la cinematografia action/comedy. È una sorta di film da coca cola e popcorn che si lascia vedere molto agilmente. Markus a parte, questo equipaggio è a malapena attrezzato per salvare il mondo; potrebbero giusto salvare un computer pieno di virus. Riders Of Justice è un film che vanta molti dei migliori attori danesi maschi. Le performance funzionano e i dialoghi ti strapperanno molte risate, specialmente grazie al cast di supporto.

Non è un film di vendetta alla Taken, ma tratta questioni come la genitorialità, l’amicizia e il perdono. Per questo motivo, mi è piaciuto molto e penso che sia il miglior film Danese degli ultimi anni. Io ho deciso di dargli 8. Fammi sapere se sei d’accordo con il mio voto.