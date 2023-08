Venerdì 25 agosto 2023 è stato pubblicato il nuovissimo brano di Robin Schulz, famoso produttore discografico e dj di nazionalità tedesca: si intitola “One with the wolves“, appartiene all’album “Pink“, ultimo nella carriera dell’artista, e qui di seguito andremo a parlare più nel dettaglio del suo significato e della traduzione del testo.

Partiamo subito!

Significato di “One with the wolves”

Questa canzone parla di libertà: l’autore infatti afferma di essere selvaggio e selvatico, quasi come fosse un vero e proprio lupo.

Traduzione del testo

Sì, sono uno con i lupi e sono selvaggio

Perso dove soffia il vento

Dove le luci sono spente, spero

Per mille miracoli

Il cielo

Sto facendo il pazzo

Seguo solo la luna

Nessuna stella mi porta giù perché sono stato a terra

Non ho bisogno di essere salvato

Sto diventando uno con i lupi, non scappo dal fuoco

Sono un tutt’uno con i lupi e sono selvaggio

Sto diventando un tutt’uno con i lupi, non scappo dal fuoco

Sono un tutt’uno con i lupi e sono selvaggio

Sì, sono uno con i lupi e sono selvaggio

Sì, sono uno con i lupi e sono selvaggio

Camminando per la città, niente sembra casa mia

La notte è strisciante e sta accelerando la mia anima

Mamma mi ha detto che non dovrei mai correre da solo

Ma niente può aiutarmi, questa sensazione non va via

E io faccio la parte del pazzo

Seguo solo la luna

Nessuna stella mi porta giù perché sono stato a terra

Non ho bisogno di essere salvato

Sto diventando uno con i lupi, non scappo dal fuoco

Sono un tutt’uno con i lupi e sono selvaggio

Sto diventando un tutt’uno con i lupi, non scappo dal fuoco

Sono un tutt’uno con i lupi e sono selvaggio

Sto diventando uno con i lupi, non, uno con i lupi

Non sono uno, uno, uno, uno, uno

Sì, sono uno con i lupi e sono selvaggio

Sì, sono uno con i lupi e sono selvaggio

Selvaggio, selvaggio

Sì, sono uno con i lupi e sono selvaggio

Selvaggio, selvaggio

Sì, sono uno con i lupi e sono selvatico.

