Ryan Gosling è pronto a tornare al lavoro davanti alla macchina da presa con un nuovo e interessante film, The Actor, diretto da Duke Johnson. Gosling vestirà i panni del protagonista, un attore che ha perso la memoria. La trama è basata su un romanzo di Donald E. Westlake dal titolo Memory.

Il regista del film, Duke Johnson è conosciuto per aver co-diretto insieme a Charlie Kaufman il film Anomalisa e siamo quindi molto curiosi di vederlo per la prima volta in un lungometraggio diretto in autonomia. Ma vediamo più nello specifico di cosa parlerà il film.

La trama di The Actor con protagonista Ryan Gosling

Il film parla dell’attore newyorkese Paul Cole sparito e creduto morto in Ohio negli anni ’50. In realtà l’uomo si ritrova bloccato in una misteriosa cittadina, senza memoria e quindi in difficoltà con il ritrovare la propria identità e la propria vita.

Il film si dipana come un vero e proprio viaggio, alla riscoperta di se stesso da parte del protagonista, della ricerca dell’amore, di una famiglia e della propria identità. Il genere del film è quello dell’azione, ma di sicuro non mancheranno momenti di intensità emotiva ni quali Ryan Gosling darà sicuramente il meglio di sé.

Per il momento non si conosce molto altro riguardo a The Actor; non c’è ancora una data né sono stati annunciati altri nomi che faranno parte del cast.

Per il momento sappiamo però che Ryan Gosling, dopo il film The Frist Man di Damien Chazelle del 2018, sta attualmente lavorando a The Grey Man con Chris Evans, e quindi ci sarà sicuramente da aspettare per questo nuovo lavoro.

